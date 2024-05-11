İngiltere'de 9 metrelik ağaç görenleri şaşırtıyor Metrelerce uzunluktaki ağaç, evleri adeta sarıyor. Ağacın sahibi, "Özellikle çocuklar bayılıyor" dedi.

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İngiltere'de 'Koca Adam' lakaplı büyük ağacın sahibi, devasa bitkiyi kesmeyi reddediyor.

Ağaca gözü gibi bakan Peter Davis, kesme işlemiyle ilgili beklentilerin aksine, budamak için yılda 500 sterlin harcıyor.

Davis'in evinin önündeki bahçede bulunan ağacın boyu yaklaşık 9 metre. Norfolk'taki ağaç, civarındaki mülkleri adeta kaplıyor.

Ağacın sahibi: Buna bayılıyorlar

72 yaşındaki Davis, "Ağaç artık yerel peyzajın bir parçası oldu. Herkes biliyor. Özellikle de otobüs şoförleri ağaçtan kaçınmaya çalışıyor." dedi.

Ağaç nedeniyle komşularıyla bir sorun yaşamadığını belirten İngiliz vatandaşı, "Çoğu insan bundan hoşlanıyor. Özellikle çocuklar bayılıyor." diye ekledi.

Şikayet edenler: Işığı engelliyor

Ağacın varlığından rahatsız olanlar ise devasa bitkinin evlere gelen ışığı engellediğinden şikayetçi.

Mail'in haberine göre, telefon kablosunun geçmesi için ağacın dallarının arasından delik açıldı.