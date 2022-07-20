İngiltere’de başbakanlık yarışında aday sayısı 2’ye düştü

İngiltere'de ülkenin yeni başbakanını seçmek için yapılan son oylamada, aday sayısı 2’ye düştü. Seçim yarışı, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss arasında olacak.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yeni liderini ve ülkenin başbakanı belirlemek için yapılan oylamada aday sayısı 2’ye düştü.

Muhafazakar Parti’nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady yaptığı açıklamada, yeni parti lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın 137, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın ise 113 oy aldığını aktararak, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’ın 105 oy alarak seçim yarışından elendiğini ifade etti.

Sunak, ilk oylamadan bu yana her oylamada en yüksek oyu alarak birinci olurken, son oylamada Muhafazakar Parti’nin 160 binden fazla üyesi oy kullanacak.

"Gece gündüz çalışacağım"

Sunak oylamanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün çalışma arkadaşlarım bana güvendikleri için minnettarım. Mesajımızı tüm ülkeye ulaştırmak için gece gündüz çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"Heyecanlıyım"

Final oylamasında Sunak ile karşılaşacak olan Dışişleri Bakanı Truss yaptığı açıklamada, "Vergileri azaltacak, ekonomimizi büyütecek ve Birleşik Krallık’taki herkesin potansiyelini açığa çıkaracak, cesur ekonomik planımı Muhafazakar Parti’ye anlatmak için heyecan duyuyorum. Başbakan olursam ilk günden itibaren koşarak yola çıkacak, partiyi birleştirecek ve Muhafazakar değerler doğrultusunda ülkeyi yöneteceğim. Muhafazakar Parti’nin bir parçası olmaktan inanılmaz derecede gurur duyuyorum ve önümüzdeki birkaç haftayı tüm üyelerimize büyük ulusumuzu yönetmek için neden doğru kişi olduğumu kanıtlamak için heyecanlıyım." dedi.

8 aday yarıştı

İlk olarak geçtiğimiz hafta salı günü 8 adayın belirlenmesiyle başlayan seçimlerde, Ticaret Bakanı Mordaunt‘un dışında Milletler Topluluğu Bakanı Jeremy Hunt, Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, Galler ve İngiltere Başsavcısı Suella Braverman, Muhafazakar Parti milletvekili Tom Tugenhadt ve eski Topluluklar ve İskan Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch şu ana kadar elenen isimler oldu.



İHA'nın haberine göre yeni Muhafazakar Parti lideri ve başbakan 5 Eylül’e kadar belirlenecek. Yeni lider seçilene kadar istifa eden Başbakan Boris Johnson ise görevlerine devam edecek.



