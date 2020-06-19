İngiltere'de Churchill'in heykelindeki koruma kaldırıldı

Irkçılık karşıtı protestolar nedeniyle hedef haline gelen heykelin etrafındaki metal plakalar söküldü.

İngiltere'de heykel protestoları sırasında korumaya alınan eski Başbakan Winston Churchill’in heykeli, yeniden görücüye çıktı.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan heykel protestolarında, ABD ve Avrupa’da ırkçı ve sömürgeci kişilere ait birçok heykel saldırıya uğramıştı.

"O BİR IRKÇIYDI" YAZDILAR

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Parlamento Meydanı'ndaki eski Başbakan Winston Churchill’e ait heykel de protestocular tarafından hedef alınmış, üzerine sprey ile “O bir ırkçıydı” yazılmıştı.

İngiltere’de Churchill heykeli yeniden görücüye çıktı VİDEO

CHURCHILL'İN HEYKELİ YENİDEN GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İngiliz polisi, saldırı üzerine heykele zarar verilmemesi amacı ile metal plakalar ile kaplanan heykel çevresinde günlerce nöbet tuttu.

Heykel, protestolarının sona ermesi ile Churchill’in heykelinin etrafındaki metal plakalar sökülerek, yeniden görücüye çıkarıldı.

Öte yandan, polis heykele ileri tarihlerde bir saldırı olmaması için nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtti.