İngiltere’de cips için hırsızlık girişimine 3 yıl hapis

Bir kebapçıya elinde bıçakla giren 19 yaşındaki Matthew Hawkins'i iş yeri sahibi içeriye kilitleyerek polise teslim etti. Tutuklanan Hawkins 3 yıl ceza aldı.

İngiltere’nin Swansea kentinde bir kebapçıya giren Matthew Hawkins (19) elinde tuttuğu bıçakla restoran sahibini tehdit etti.

Değeri yaklaşık 1.60 sterlin (yaklaşık 15 TL) olan cipslerden istediğini ve parasını ödemeyeceğini ifade eden Hawkins, “Bedava cips istiyorum” diye bağırdı.

Restoran sahibinin, "neden bedava?" sorusuna ise “Çünkü öyle istiyorum. Bıçağım var” ifadelerini kullandı.

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RESTORAN SAHİBİ İÇERİYE KİTLEDİ, POLİSİ ARADI

Restoran sahibi daha sonra Matthew Hawkins’i dükkanın içerisine kilitleyerek polisi aradı.

Olay yerine gelen polis, Hawkins’i restoranın içerisinde ön kapının camına vurarak, “Cipsimi verin” diye bağırırken buldu.

3 YIL CEZA ALDI

Polis tarafından gözaltına alınan Hawkins, mahkemeye çıkarıldı. Hawkins’in avukatı, “Öğrenme zorlukları çeken birisi. Yaptıklarının sonuçlarını anlamakta güçlük çekiyor” dedi.

Hakim ise Hawkins’e İngiltere’de çocuk hapishanesi olarak bilinen Genç Suçlu Kurumu’nda 3 yıl hapis cezası verdi.









