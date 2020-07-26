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    İngiltere’de cips için hırsızlık girişimine 3 yıl hapis

    Bir kebapçıya elinde bıçakla giren 19 yaşındaki Matthew Hawkins'i iş yeri sahibi içeriye kilitleyerek polise teslim etti. Tutuklanan Hawkins 3 yıl ceza aldı.
    • DHA
    • 26.07.2020 - 15:43
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 15:43
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    İngiltere’de cips için hırsızlık girişimine 3 yıl hapis

    İngiltere’nin Swansea kentinde bir kebapçıya  giren Matthew Hawkins (19) elinde tuttuğu bıçakla restoran sahibini tehdit etti.

    Değeri yaklaşık 1.60 sterlin (yaklaşık 15 TL) olan cipslerden istediğini ve parasını ödemeyeceğini ifade eden Hawkins, “Bedava cips istiyorum” diye bağırdı.

    Restoran sahibinin, "neden bedava?" sorusuna ise “Çünkü öyle istiyorum. Bıçağım var” ifadelerini kullandı.

    İngiltere’de cips için hırsızlık girişiminde bulunan genç ViDEO

    RESTORAN SAHİBİ İÇERİYE KİTLEDİ, POLİSİ ARADI

    Restoran sahibi daha sonra Matthew Hawkins’i dükkanın içerisine kilitleyerek polisi aradı.

    Olay yerine gelen polis, Hawkins’i restoranın içerisinde ön kapının camına vurarak, “Cipsimi verin” diye bağırırken buldu.

    İngiltere’de cips için hırsızlık girişimine 3 yıl hapis #1

    3 YIL CEZA ALDI

    Polis tarafından gözaltına alınan Hawkins, mahkemeye çıkarıldı. Hawkins’in avukatı, “Öğrenme zorlukları çeken birisi. Yaptıklarının sonuçlarını anlamakta güçlük çekiyor” dedi.

    Hakim ise Hawkins’e İngiltere’de çocuk hapishanesi olarak bilinen Genç Suçlu Kurumu’nda 3 yıl hapis cezası verdi.

    İngiltere’de cips için hırsızlık girişimine 3 yıl hapis #2

    İngiltere’de cips için hırsızlık girişimine 3 yıl hapis #3

    İngiltere’de cips için hırsızlık girişimine 3 yıl hapis #4

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