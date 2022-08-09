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    İngiltere'de enerji fiyatlarında artışın sürmesi bekleniyor

    İngiltere'de hane başı aylık 164 sterlin olan toplam enerji faturasının, gelecek yıl ocak ayında 355 sterlin olacağı öngörülüyor.
    • 09.08.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:05
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    İngiltere'de enerji fiyatlarında artışın sürmesi bekleniyor

    Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sonrası dünya genelinde enerji arzı krizi yaşanıyor.

    Avrupa genelinde kış öncesi doğalgaz ve ısınma konusunda endişeler yaşanırken İngiltere'de, faturaların iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

    "Faturalar iki katına çıkacak"

    İngiliz enerji araştırmaları şirketi Cornwall Insight'tan yapılan açıklamada, faturalardaki yıllık üst limitin bu ayın sonunda toplam 3 bin 582 sterline, gelecek yılın ocak ayında ise bu rakamın 4 bin 266 sterline yükseleceğinin hesaplandığı belirtildi.

    Ülkede hane başı aylık 164 sterlin olan toplam enerji faturasının, gelecek yıl ocak ayında 355 sterlin olacağı tahmin ediliyor.

    İngiliz enerji denetim kurumu Ofgem, en son nisan ayında tüketicilerin enerji faturalarında uygulanabilecek üst limiti yüzde 54 artırarak 1971 sterline yükseltmişti.

    İngiltere de enerji fiyatlarında artışın sürmesi bekleniyor #1

    Üst limit değişmişti

    Daha önce enerji faturalarında uygulanan üst limiti altı ayda bir gözden geçiren kurum, hızla değişen enerji fiyatları nedeniyle bu değerlendirmenin artık üç ayda bir yapılmasına karar vermişti.

    AA'nın haberine göre İngiliz hükümeti, daha önce tüketicilerin enerji faturalarını ödeyebilmesine destek olmak amacıyla hane başına altı taksitle toplam 400 sterlin destek verme kararı almıştı.

    İngiltere de enerji fiyatlarında artışın sürmesi bekleniyor #2


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