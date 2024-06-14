İngiltere'de Farage'ın popülist Reform Partisi, Başbakan Sunak'ı geçti Popülist gündem izleyen Farage'ın partisi, Başbakan Sunak öncülüğündeki Muhafazakarları geride bıraktı. Anket sonuçları, Sunak'ı düşündürüyor.

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İngiltere'de halk, 4 Temmuz'da yeni hükümeti belirlemek üzere sandık başına gidecek. Son seçim anketi, Başbakan Rishi Sunak'ın zorlu günler yaşadığını gösteriyor.

Anketlere göre iktidardaki Muhafazakar Parti, aşırı sağcı siyasetçi Nigel Farage liderliğindeki popülist Reform Partisi tarafından ilk kez geçildi.

Veri analitiği firması YouGov, son anketin sonuçlarını paylaştı.

Reform Partisi ikinci sırada

Buna göre Reform Partisi yüzde 19 seviyesinde bulunuyor. Başbakan Sunak'ın partisi Muhafazakarlar ise yüzde 18 ile üçüncü sırada yer alıyor.

İngiliz muhalefet lideri Keir Starmer'in öncülük ettiği İşçi Partisi, yüzde 37 ile açık ara ilk sırada konumlandı.

Popülist gündem benimsediler

Milyoner iş insanı Richard Tice tarafından yönetilen ve büyük ölçüde finanse edilen Farage'ın partisi, hem aşırı sol hem de aşırı sağdaki seçmenleri çekmeyi amaçlayan popülist bir gündem izliyor.

Göç, sağlık sistemi...

Eski adı Brexit olan Reform Partisi, göç ve İngiltere'nin kamu sağlık sistemiyle ilgili düzenlemelere odaklanıyor.

Euronews'un aktardığına göre YouGov anketi, Reform'un ülke genelinde Muhafazakar Parti ile aynı seviyede olduğunu gösteriyor.