İngiltere'de genç kadının 1 yıllık sevgilisi babasının katili çıktı

Gece kulübünde tanışarak ilişkiye başlayan çift, 1 yıl boyunca beraber yaşadı. Genç kadının, sevgilisini annesiyle tanıştırmasıyla, babasının katili olduğu öğrenildi.

İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

35 yaşındaki Stella Paris isimli kadın, bir gece kulübünde 43 yaşındaki Christopher Guest More ile tanıştı.

Bir süre sonra ilişkiye başlayan çift, yaklaşık 1 yıl beraber yaşadı.

Stella Paris yoğun ısrarlarının ardından erkek arkadaşını, annesiyle tanıştırdı.

Annesi gerçeği ortaya çıkardı

Ancak annesi, Christopher Guest More'yi daha önce televizyonda aranırken gördüğünü belirterek, kızına uyarıda bulundu.

Sevgilisi hakkında araştırma yapan kız ise adamın cinayetten arandığını öğrendi.

Olayın daha da ilginç yanı ise More'nin öldürdüğü kişiyle ilgili.

Babasının katili çıktı

Çünkü More, yıllar önce 20 bin euroluk uyuşturucu kavgasında Stella'nın babasını işkence ederek öldürdü.

Başına gelenler nedeniyle büyük bir şok yaşayan Stella, polise verdiği ifadesinde, kesinlikle erkek arkadaşının geçmişini bilmediğini belirtti.