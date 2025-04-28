İHA

Batı dünyasında bitmek tükenmek bilmeyen polis şiddetine bir yenisi daha eklendi.

İngiltere'nin Milton Keynes şehrinde bulunan bir hapishanedeki 24 yaşındaki mahkum Brian Ringrose, hücresinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste kelepçeli olarak tedavisi süren Ringrose, kendisini hapishaneye götürmek isteyen polislerin aşırı güç kullanımına maruz kaldı.

ÖLDÜRÜLDÜ

İngiliz polis teşkilatı Thames Valley'de görevli polis memuru Martyn Jones, 24 yaşındaki Brian Ringrose'a karşı aşırı güç kullandı.

Olayın ardından bilincini kaybetmesi sonucu yapay komaya sokulan genç, 6 gün sonra hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜNDEN POLİS SORUMLU BULUNDU

Olaydan sonra başlayan soruşturmada jüri, Brian'ın ölümünün hukuka aykırı olduğuna ve bundan polis memuru Jones'un sorumlu olduğuna karar verdi.

Jüri kararında, "Brian Ringrose'un ölümü, bir polis memurunun yasa dışı eylem sonucu adam öldürmesi ve diğer polis memurları ile sağlık personelinin ihmali nedeniyle gerçekleşti" ifadesi yer aldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İngiltere'deki Bağımsız Polis Gözetim Kurumu (IOPC) soruşturma başlattı ve Jones görevden uzaklaştırıldı.

Ancak ilginç bir şekilde memur hakkında herhangi bir ceza davası açılmadı. Olaya karışan bir diğer polis memuru Daniel Simson ise sadece disiplin cezası aldı.

Brian'ın annesi Mary, oğlunun ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini ve daha önce de birkaç kez hastaneye kaldırıldığını söyledi. Üç çocuk babası olan Brian, ölümü sırasında dördüncü çocuğunu bekliyordu.

"Oğluma o şekilde davranmamalıydılar." diyen acılı anne, "Polisler ona oyuncak bebek gibi davrandılar. Onlar korumak ve hizmet etmek için varlar, öldürmek için değil." ifadelerini kullandı.