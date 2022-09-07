İngiltere'de kaloriferlerin arkasına alüminyum folyo konulması önerildi

Tırmanan faturalar sonrası ülkede tedbir arayışları hız kazandı. İngiliz televizyonunda eline folyo alan konuk, halka çağrıda bulundu.

İngiltere, enerji faturaları konusunda çıkış yolu arıyor.

Ülkedeki hanehalklarının yanı sıra işletmeler, faturalarda tavan fiyat uygulaması isterken, diğer taraftan çeşitli tasarruf tedbirleri ortaya atılıyor.

Bunlardan birini, Muhafazakar Parti'nin eski milletvekili Edwina Currie, katıldığı itv yayınında anlattı.

Kaloriferler için alüminyum folyo tavsiyesi

Yayın sırasında eline aldığı alüminyum folyoyu gösteren Currie, "Bunlardan birazını kaloriferlerinizin arkasına koyarsanız, gerçekten işe yarıyor. Tüm odayı sıcak yapıyor." dedi.

Currie, bu yöntemle termostatın insanlara daha fazla rahatsızlık vermeden kapatılabileceğini vurguladı.

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"Merkezi ısıtmaya bağımlıyız"

"Benim yaşımdaki çoğu insan, merkezi ısıtması olmayan evlerde yaşıyordu." diyen Currie, "Ama artık ona bağımlı haldeyiz." ifadesini kullandı.

Alüminyon folyo gibi küçük müdahalelerin büyük bir fark yarattığını dile getiren eski İngiliz siyasetçi, "Kanepeyi de kaloriferden uzaklaştırın. Kanepeyi ısıtmak istemezsiniz. Odayı ısıtmak istersiniz." diye ekledi.

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Edwina Currie ayrıca, İngiltere'nin yaşadığı mevcut krizden bahsedilirken "felaket" kelimesinin kullanılmaması gerektiğini savundu.

Öte yandan Currie, bu gibi ifadelerin yerine insanlara fiyat artışlarının aileler ve işletmeler üzerindeki etkisini azaltmak için “mantıklı adımlar” atmalarının tavsiye edilmesi gerektiğini vurguladı.