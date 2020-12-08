İngiltere'de koronavirüs aşılaması, Sağlık Bakanı Matt Hancock'u ağlattı

İlk aşılamalar karşısında duygusal anlar yaşayan Hancock, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

İngiltere'de ülke tarihinin en büyük aşılama kampanyası başlatılırken, 90 yaşındaki Margaret Keenan ve 81 yaşındaki William Shakespeare adlı kişi, Pfizer ve BioNTech ortaklığında üretilen aşının uygulandığı ilk insanlar oldu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşılamaların ardından ITV'de katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

"HAYATIMIZ DEĞİŞECEK" YORUMU

Keenan'ı izlerken duygusal anlar yaşadığını belirten Hancock, aşı uygulamasıyla birlikte "hayatın değişmeye başlayacağını" söyledi.

CANLI YAYINDA AĞLADI

Canlı yayında gözyaşlarını silen Hancock, "Birçok insan için çok zor bir yıl oldu. William Shakespeare, bunu hayatlarımıza devam edebileceğimiz konusunda basitçe açıklıyor." dedi.

İngiltere'de koronavirüs aşılaması, Sağlık Bakanı Hancock'u ağlattı ViDEO

"BAŞARAMAYACAĞIMIZ ENDİŞESİ VAR"

Salgınla mücadelede katedilmesi gereken "birkaç ayları" olduğunu dile getiren İngiliz Bakan, "Hala bunu başaramayacağımız endişesi içimde. Aşıyı milyonlarca insana ulaştırmamız gerekiyor, bu yüzden kurallara bağlı kalmalıyız. Yapacak çok iş var." ifadelerini kullandı.