İngiltere'de koronavirüs önlemleri protesto edildi

İngiltere’de StandUpX adlı koronavirüs önlemleri ve aşı karşıtı grubun üyeleri, yasağa rağmen başkent Londra'daki Trafalgar Meydanında bir araya geldi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 170 milyona yaklaşırken pandemiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı. Koronavirüs ile mücadele sürüyor.

Koronavirüse karşı savaşta aşılama kampanyaları sürerken, hükümetler hastanelerde hasta yükü artmasın diye kapanma önlemleri alıyor. Bazı gruplar ise bu önlemleri anayasal haklarına saldırı diyerek protesto ediyor.

İNGİLTERE'DE AŞI KARŞITI PROTESTO

İngiltere’de hükümetin aldığı koronavirüs önlemleri StandUpX adlı aşı karşıtı grup üyeleri, yasağa rağmen başkent Londra'daki Trafalgar Meydanında bir araya gelerek protesto etti.

İNGİLTERE’DE 6’DAN FAZLA KİŞİNİN BİR ARAYA GELMESİ YASAK

Ülkede 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olması rağmen yapılan gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Protestocular maske takmazken ellerinde “Benim vücudum benim kararım”, “Aşı pasaportuna hayır” pankartları taşıdı.

İngiltere’de aşı ve koronavirüs önlemi karşıtı protesto VİDEO