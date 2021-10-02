İngiltere'de ordu akaryakıt dağıtımına başlıyor

200 kişilik askeri personel, pazartesiden itibaren ülkedeki petrol krizini hafifletmek için istasyonlara dağıtım gerçekleştirecek.

İngiltere'de, tır ve kamyon şoförü eksikliğinin tedarik zincirinde aksamaya yol açmasının ardından başlayan akaryakıt krizi sürüyor.

Yaşanan olaylar üzerine Başbakan Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde çözüm için bakanlarla bir araya gelerek 'ordu müdahalesi'ni değerlendirmişti.

Değerlendirmenin ardından İngiliz ordusu hazırlıklarına başladı.

200 ASKER YAKIT DAĞITACAK

Ordu, benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyrukları önlemek için pazartesi gününden itibaren yakıt dağıtımı yapacak.

Bu haftadan itibaren nakliye firmalarında eğitim gören 100'ü şoför olmak üzere toplam 200 askeri personel, krizin çözümüne geçici destek sağlayacak.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ KRİTİK BOŞLUKLARI DOLDURACAK"

Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, askeri personelin bu haftaki eğitimleri takiben pazartesi günü itibariyle, "yakıt stoklarının daha da iyileşmesine yardımcı olmak" için yola çıkacaklarını duyurdu.

Wallace, "Durum istikrara kavuşurken, silahlı kuvvetlerimiz kritik boşlukları doldurmak ve istasyonlara yakıt sağlamak için endüstriyi destekleyerek ülkedeki hareketliliği sağlamaya yardımcı olacak." dedi.

İSTASYONLARDAKİ STOK SEVİYELERİNDE YÜKSELME VAR

İnsanların yakıt alımında normal davranmaları gerektiğini ve yedek benzin alımlarının önlendiği takdirde ülkede yeterli yakıt olduğunu savunan hükümet yetkilileri, benzin istasyonlarındaki durumun iyileşeceğini belirtiyor.

İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, "Endüstrinin geçen haftaki muazzam çabaları sayesinde istasyonlardaki durumun yavaş yavaş iyileştiğine dair sürekli işaretler görüyoruz. İstasyonlardaki stok seviyeleri yükseliyor. Birleşik Krallık'ta ulusal bir yakıt sıkıntısı olmadığını ve insanların normal şekilde yakıt almaya devam etmesi gerektiğini vurgulamak önemli. Normal satın alma alışkanlıklarımıza ne kadar erken dönersek o kadar çabuk normale dönebiliriz." ifadesine yer verdi.

'NORMAL ALIM' ÇAĞRISI: PANİĞE SON VERİLMELİ

Aynı zamanda hükümetin yakıt krizine müdahalesinden sorumlu bakan Steve Barclay de sürücüleri istasyonlardaki "panik halindeki akaryakıt alımını" durdurmaya çağırdı.

GEÇİCİ VİZELER UZATILDI

Hükümet ayrıca yardım için denizaşırı ülkelerden gelecek olan tır ve kamyon şoförlerine verilen geçici vizenin, 28 Şubat 2022'ye kadar geçerli olacağını aktardı.

Tedarik zincirlerindeki aksamaya mücadele etmek için hazırlanan acil durum vizesi ile 300 akaryakıt tankeri sürücüsünün ülkeye hemen gelebileceği, toplam 4 bin 700 gıda ve nakliye sürücüsüne vize verileceği bildirildi.

'ESKİ MAHKUMLAR SÜRÜCÜ OLABİLİR' ÖNERİSİ

Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, aksamalara çözüm olarak düşük seviyeli suçlardan hüküm giymiş eski mahkumların kullanılabileceğini söyledi.

Raab, eski mahkumlara ülkedeki tedarik açığını kapatmaya yardımcı olma fırsatı verilmesi ile mahkumların yeniden suç işleme ihtimallerinin de düşük olacağını belirtti.