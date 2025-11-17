İngiltere'de Oxford Union, İsrail'i 'İran'dan daha büyük bölgesel tehdit' ilan etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in bölgede gösterdiği saldırgan tavır Avrupa'da hedef alınmaya devam ediyor.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, Oxford Üniversitesindeki 202 yıllık topluluğun geçen hafta düzenlediği münazarada, Birleşmiş Milletler (BM) İzleme Örgütü Direktörü Hillel Neuer ile eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye karşı karşıya geldi.

İSRAİL'E 'PARYA DEVLET' TANIMLAMASI

"İsrail'in İran'dan daha büyük bölgesel tehdit" olduğu önergesini destekleyen Iştiyye, İsrail'i "sömürgeci güçler tarafından kurulan yayılmacı kolonyal devlet" olarak niteledi.

Eski Filistin Başbakanı, İsrail'i uluslararası hukuku tanımayan "parya devlet" olarak tanımladı.

"BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI İSRAİL"

Iştiyye, konuşmasında, İsrail'in, nükleer kapasiteye sahip, apartheid uygulayan, işgal, suç ve soykırım politikalarıyla bölgeyi sürekli çatışmaya sürüklediğini dile getirdi.

Bazı İsrailli siyasilerin ülkenin sınırlarının "Nil'den Fırat'a" kadar uzanması gerektiğini savunduğuna işaret eden Iştiyye, "Hepimiz, bölgedeki en büyük istikrarsızlık kaynağının İsrail olduğunu söylemeliyiz." dedi.

BM DİREKTÖRÜ FİKRE KARŞI ÇIKTI

Önergeye karşı çıkan Neuer ise Iştiyye'nin değerlendirmelerine de itiraz ederek bunun, "gerçeklerin tersine çevrilmesi" olduğunu öne sürdü.

Neuer, bölgesel istikrarın "savaş başlatan aktörlerle" ölçülebileceğini savunarak, "İsrail, 5 Arap ülkesinde terör vekillerini silahlandırmıyor, bunu yapan İran rejimidir." ifadesini kullandı.

OTURUMDA İSRAİL'İN DAHA BÜYÜK TEHDİT OLDUĞU KABUL EDİLDİ

İngiltere'nin en köklü münazara topluluklarından Oxford Union üyeleri, oturum sonunda düzenledikleri oylamada, 113'e karşı 265 oyla İsrail'i Orta Doğu'da "İran'dan daha büyük bir istikrarsızlık tehdidi" olarak tanımlayan önergeyi kabul etti.

Oxford Union, geçen yıl yapılan bir diğer münazarada da İsrail'i apartheid uygulamak ve soykırımdan sorumlu olmakla suçlayan önergeyi 59'a karşı 278 oyla kabul etmişti.