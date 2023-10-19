İngiltere'de sanatçılardan Başbakan Sunak'a tepki: İsrail'e desteği sonlandır İki binden fazla sanatçı, "Filistinliler, her şeyin yapılabileceği insanlar haline geldi" uyarısı yaptı. Londra yönetimine seslenen sanatçılar, "Hükümetimizi İsrail'e askeri ve siyasi desteğini sona erdirmeye çağırıyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

İngiltere'de binlerce sanatçı Gazze için ayağa kalktı.

Charles Dance, Liam Cunningham, ve Tilda Swinton gibi çok sayıda sanatçı, Gazze'deki çatışmalara son verme çağrısına destek verdi.

"Artists for Palestine" platformunun internet sitesinde yayınlanan metinde, çeşitli sanat disiplinlerinden gelen bu sanatçılar, Gazze'de ateşkes talebini dile getirdi.

İki binin üzerinde oyuncu, yazar, ressam, yönetmen, fotoğrafçı ve heykeltraş gibi farklı sanat alanlarından isimler, Gazze'de yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi için bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak hükümetine tepki gösterilerek, Tel Aviv'e verilen desteğin sona erdirilmesi istendi.

Gazze'deki yıkıma dikkat çektiler

Paylaşılan metinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının acımasızlığına dikkat çekilerek Gazze'nin yaşadığı yıkım vurgulandı.

Gazze halkının mülteciler ve çocuklarından oluştuğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

Şimdi onlardan yüz binleri denizden, karadan ve havadan bombalanıyor, dedeleri silahın namlusuyla yerinden edilenlere, hayal edilemez boyuttaki kolektif cezalandırmayla 'kaç' deniyor.

"Her şeyin yapılabileceği insanlar haline geldiler"

Filistinlilere "hayvan" benzetmesi yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ifadelerine de yer verilen ateşkes çağrısında, "Haklarından mahrum bırakılan bu insanlar, neredeyse her şeyin yapılabileceği insanlar haline geldi." değerlendirmesi yer aldı.

İngiliz hükümetine tepki: Yardım ve yataklık yapıyor

İngiltere hükûmetinin de eleştirildiği metinde şunlar kaydedildi:

Hükümetimiz savaş suçlarını tolere etmekle kalmıyor yardım ve yataklık da yapıyor.



Suça ortaklık edenlerin hesap vereceği zaman da gelecek. Ancak şu an kimden gelirse gelsin sivillere yönelik her türlü şiddetin ve uluslararası hukukun ihlalini kınarken Gazze'ye uygulanan benzeri görülmemiş zulme son vermek için elimizden geleni yapmak görevimizdir.

Sunak'a çağrı: İsrail'e desteği sonlandır

Gazze'nin yok edilmesi ve insanların yerlerinden edilmesine karşı küresel çağrılara destek verildi. Başbakan Sunak'a seslenilen metinde, şunlar aktarıldı:

Hükümetimizi İsrail'e askeri ve siyasi desteğini sona erdirmeye çağırıyoruz.



Hemen bir ateşkes ve insani yardım için Gazze sınır kapılarının açılması çağrısı yapıyoruz.

Farklı dallarda faaliyet yürüten sanatçıların imzaladığı metinde Taht Oyunları dizisi oyuncularından Charles Dance ve Liam Cunningham, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi Narnia Günlükleri filmi oyuncusu Tilda Swinton, Harry Potter filmi oyuncusu Peter Mullan gibi isimlerin imzaları da yer aldı.