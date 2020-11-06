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İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e yükseldi.