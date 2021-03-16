Euro
8.9389
-0.55%
Dolar
7.5044
-0.38%
Altın
417.59
-0.46%
Borsa
1.57
0.96%
Bitcoin
417.735
-2.74%
EXEN Coin
13.27
-2.85%
9ºC
İstanbul
Sağanak yağış 9 C

    İngiltere'de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 110 can kaybı

    İngiltere’de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 110 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 125 bin 690’a yükseldi.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 20:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 110 can kaybı

    İngiltere’de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

    ÜLKEDE VAKA SAYILARI YÜKSELDİ

    İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 110 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 125 bin 690’a yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 294 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 821’e yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 24 milyon 839 bin 906 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 1 milyon 663 bin 646 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

    İngiltere de son 24 saatte Covid-19’a bağlı 110 can kaybı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir