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    İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm

    İngiltere’de son 24 saatte 14 bin 718 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 189 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 737 bin 960’a yükseldi.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 20:48
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    İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, İngiltere'de de yıkıcı etkisini göstermeye devam ediyor.

    İngiltere’de son 24 saatte 14 bin 718 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 189 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

    TOPLAM CAN KAYBI 61 BİN 434

    Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 737 bin 960, toplam can kaybı ise 61 bin 434 olarak duyuruldu.

    İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm #1

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