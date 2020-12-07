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İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm

İngiltere’de son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm

İngiltere’de son 24 saatte 14 bin 718 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 189 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 737 bin 960’a yükseldi.