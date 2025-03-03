İngiltere'de son yılların en büyük skandalı: 20 yıl boyunca casus olduğunu sakladı

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İngiltere akılalmaz bir skandalla sarsılıyor...

Siyasi gruplara sızan en az 25 gizli polis memuru, gerçek kimliklerini açıklamadan kadınlarla ilişki kurarak psikolojik ve cinsel istismar uyguladı.

SENELERCE KANDIRDILAR

The Guardian'ın haberine göre, kadınlar 40 yılı aşkın bir süre boyunca sistematik şekilde kandırıldı.

Sahte kimliklerle kurulan bu ilişkilerde, bazı gizli polislerin kadınlardan çocuk sahibi oldukları iddia edildi.

20 YIL SONRA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Mağdur kadınlardan Jacqui, oğlunun babasının doğumundan 20 yıldan fazla bir süre sonra gizli bir polis memuru olduğunu tesadüfen keşfettikten sonra hayatının "tamamen mahvolduğunu" söyledi.

Polis memuru Bob Lambert, oğlu henüz bebekken onları terk etti ve polis tarafından tutuklanmaktan kurtulmak için yurt dışına kaçmak zorunda kaldığını iddia etti.

50'DEN FAZLA KADIN KANDIRILDI

Gizli polisler tarafından şimdiye kadar 50'den fazla kadının kandırıldığı biliniyor, ancak şu anda toplam sayı bilinmiyor ve daha yüksek olması muhtemel.

Gizli polislerle kurulan ilişkilerin ortaya çıkması, kadınlar üzerinde kalıcı psikolojik etkiler bıraktı.

Manipülasyon ve aldatma ile dolu bu ilişkiler, kadınların güven duygusunu zedeledi ve bir daha sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanmalarına yol açtı.

40 YIL SÜREN GİZLİ GÖREVLER VE ALDATICI İLİŞKİLER

Gizli polislerin sızdığı ilişkiler, 1968 yılında başlayan ve 40 yılı aşkın süren gizli operasyonların bir parçasıydı.

1970'lerde başlayan ilişkiler, 2010’a kadar devam etti. 25 casustan sadece 2’si kadındı, bu da çok sayıda kadının gizli polislerle kurdukları cinsel ilişkilerden habersiz olduğunu gösteriyor.

Casusların çoğu, doğum ve ölüm kayıtlarına bakarak sahte kimlikler oluşturmuş ve yıllarca bu kimlikleri kullanarak siyasi gruplara sızmışlardır.

SİYASİ GRUPLAR ÜZERİNDE DENETİM

Yaklaşık 139 gizli polis memuru, binden fazla siyasi grubu gözetleyerek, özellikle sol görüşlü ve ilerici gruplara odaklandılar.

Casuslar, genellikle dört yıl süren görevlerde, aktivistlerle yakın ilişkiler kurarak bu grupların protestoları hakkında bilgi topladılar.

Bu süreçte, kişisel yaşamlarla ilgili büyük miktarda bilgi edindiler: tatil planları, cinsel yönelimler ve banka hesapları gibi.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dolandırıcılığın boyutu, ITV'nin "The Undercover Police Scandal: Love and Lies Exposed" dizisinin yayınlamaya başlamasıyla ortaya çıktı.

Beş kadının, eski erkek arkadaşlarının gizli polis kimliklerini ortaya çıkarmak için yıllar süren dedektiflik çalışmaları yaptığı bu süreç, gizli polislerin kadınlarla kurduğu ilişkilerle ilgili birçok yeni detayı gün yüzüne çıkardı.

Bu kadınlar, erkeklerin kaybolmasından sonra onların kimliklerini tespit edebilmek için arşivlerde araştırmalar yapıp, yurt dışına kadar giderek ipuçları topladı.

HÜKÜMETLE İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR

Kadınların ortaya koyduğu bu ipuçları, gizli polislerin siyasi kampanyalara sızarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri ve devletin bu operasyonları yıllarca sürdürdüğü bir gerçeği ortaya çıkardı.

Hükümet, bu yeni gelişmeler üzerine kamu soruşturması başlatmak zorunda kaldı.

Emekli yargıç John Mitting'in yönettiği soruşturma, gizli polislerin yıllarca süren görevlerini incelemeye devam ediyor.