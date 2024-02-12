İngiltere'de taht savaşları! Kral Charles kanser oldu, oğlu ekibini kurdu... Kral 3. Charles’a kanser teşhisi konulmasından sonra veliaht Galler Prensi William'ın tahta geçmek için hazırlık sürecinde olduğu söylendi.

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İngiltere'nin gündemi son zamanlarda bir hayli karışık...

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu.

Programlarını erteleyen Charles için tedavi süreci başlarken gözler, oğlu Prens William'a çevrildi.

Kral 3. Charles’a kanser teşhisi konulmasından sonra veliaht Galler Prensi William tahta geçmeye hazırlanıyor.

Galler Prensi William’ın, babasının birçok görevini şimdiden devralmaya başlamasının ardından ekibini de kurduğu söylendi.

Özel sekreter atadı

Prens, babasına konulan kanser teşhisinin ardından Kraliyet görevlerine geri dönerken eski bir diplomatı özel sekreteri olarak atadı.

Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, eski Liberal Demokrat lider Paddy Ashdown için de çalışmış olan Ian Patrick’in bu görevi üstleneceği belirtildi.

Patrick, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi’ne katılmadan önce 2002-2006 yılları arasında Bosna’da Lord Ashdown’ın yanında çalışmıştı. Crohn’s & Colitis UK adlı yardım kuruluşunun mütevelli heyetinde yer alıyor.

Prens William, çarşamba günü Windsor Şatosu'nda bir yemin törenine ev sahipliği yaptıktan sonra aynı akşam Londra hava ambulansı yardım gala yemeğine katılarak Kral'a destek mesajları için halka teşekkür etti.

Düzenli olarak tedavi görecek

Kral 3. Charles’ın yakın zamanda prostat büyümesine yönelik bir prosedür için hastanede kaldığı sırada tespit edilen ve tanımlanamayan bir kanser için düzenli tedavi göreceği açıklanmıştı.

Bunun üzerine Kral'ın günlük programları aceleyle yeniden düzenlenmişti. 42 yaşındaki Galler Prensesi Catherine’in ise hastalık sonrası nekahat döneminde olması nedeniyle resmi görevlerine Paskalya sonrasına kadar devam etmesi beklenmiyor.