9 yaşındaki George, Kraliçe Elizabeth'in naaşının arkasından yürüdü.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth için bugün ülkesinde cenaze töreni düzenlendi.

Kraliyet Ailesi'nin önde gelen üyeleri, törendeki yerlerini aldı.

Törene katılanlardan biri de İngiltere Kralı Charles'ın torunu Prens George oldu.

Tahtın ikinci varisi törende

Prens William, tahtın ilk varisi konumunda bulunuyor. Ardından ise 9 yaşındaki oğlu George geliyor.

Objektiflere yansıyan anlarda Prens George'un düşünceli ve üzgün olduğu görüldü. George'a 7 yaşındaki kız kardeşi Prenses Charlotte eşlik etti.

Kraliçe'nin naaşının arkasından yürüdü

Kraliçe Elizabeth'in cenazesi Westminster Abbey'e götürülürken Prens George, babası Prens William ile naaşın arkasından yürüyen isimler arasında yer aldı.

İngiltere'de tahtın ikinci varisi Prens George, cenaze törenine katıldı ViDEO