İngiltere'de tecavüz ettiği kadını öldüren polise müebbet

33 yaşındaki Sarah Everard'ı kaçırdıktan sonra tecavüz edip öldüren polis memuru Wayne Couzens, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de yaşayan Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu.

10 Mart'ta ise Londra yakınındaki kentte bulunan insan kalıntılarının, Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

ŞÜPHELİ POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Kaçırma, tecavüz ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korku ve endişelerini dile getirmişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Everard cinayetine ilişkin başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen duruşmada, karar açıklandı. Yargıç Justice Fulford, 48 yaşındaki polis memuru Couzens'a ömür boyu hapis cezası verdi.

"PİŞMANLIK BELİRTİSİ YOK"

Yargıç Fulford, Everard'ın, Couzens tarafından öldürülmesinin yıkıcı ve trajik olduğunu, tamamen vahşi koşullarda gerçekleştiğini belirterek Couzens'a, "Ailene ihanet ettin ve gerçek bir pişmanlık belirtisi yok." dedi.