Petrol
97.14
-0.27%
Euro
18.4893
0.40%
Dolar
17.9098
0.23%
Altın
1.03
0.05%
Borsa
2864
1.21%
Bitcoin
441.373
6.39%
BTXN Coin
7.52
-0.13%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    İngiltere'de tecavüze uğrayan kadın, yemek yiyerek kendini öldürmek istedi

    36 yaşındaki iki çocuk annesi Andreina De Sousa, dört erkeğin toplu tecavüzüne uğradıktan sonra aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de tecavüze uğrayan kadın, yemek yiyerek kendini öldürmek istedi

    İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan iki çocuk annesi Andreina De Sousa, 4 erkeğin tecavüzüne uğradı.

    Yaşadığı korkunç olayın ardından depresyona giren De Sousa, yemek yeme alışkanlığında kontrolü kaybetti.

    De Sousa, yemek yiyerek intihar girişiminde bulundu.

    "Tecavüzden sonra duygusal destek için yemeğe yöneldim"

    Duygusal destek için yemeğe yöneldiğini ifade eden De Sousa, "Tecavüzden sonra duygusal destek için yemeğe yöneldim, çünkü aynı zamanda tecavüze uğradım, evsiz kaldım ve çocuklarım benden alındı." dedi.

    "Her zaman görünüşümden dolayı tecavüze uğradığımı ve benim hatam olduğunu düşündüm"

    De Sousa sözlerine şöyle devam etti:

    "Destek için yemeğe döndüm, çünkü bunu bir intihar biçimi olarak maskeleyebilirdim. Ne kadar çok yersem o kadar şişmanlardım, aynada bana bakan kadını daha fazla tanıyamadım. Bundan memnundum çünkü her zaman görünüşten dolayı tecavüze uğradığımı düşündüm, bunun benim hatam olduğunu düşündüm.

    "Bugün daha iyi bir insanım"

    Artık travma ve korkunun her hareketimi kontrol etmesine izin vermiyorum, geçmişimden çabalıyorum. Travma deneyimimden başarı görüyorum. Bugün daha iyi bir insanım."

    Mide tüpü taktırdı, zayıflamaya başladı

    Yaşadıklarının ardından hayatını değiştirmeye karar veren De Sousa, mide tüpü taktırmaya karar verdi.

    Son olarak zayıflamaya başlayan De Sousa, yaşadığı travmadan kurtulup eski hayatına dönmeyi planladığını söyledi.

    İngiltere de tecavüze uğrayan kadın, yemek yiyerek kendini öldürmek istedi #1

    İngiltere de tecavüze uğrayan kadın, yemek yiyerek kendini öldürmek istedi #2

    İngiltere de tecavüze uğrayan kadın, yemek yiyerek kendini öldürmek istedi #3


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Zeytinburnu'nda pazar esnafının kamyonetlerine hırsız dadandı
    3. Sayfa

    Zeytinburnu'nda pazar esnafının kamyonetlerine hırsız dadandı

    'Totobo' yasa dışı bahis çetesine düzenlenen operasyonun detayları
    3. Sayfa

    'Totobo' yasa dışı bahis çetesine düzenlenen operasyonun detayları

    Görüş Bildir