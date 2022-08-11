İngiltere'de tecavüze uğrayan kadın, yemek yiyerek kendini öldürmek istedi

36 yaşındaki iki çocuk annesi Andreina De Sousa, dört erkeğin toplu tecavüzüne uğradıktan sonra aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştığını söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan iki çocuk annesi Andreina De Sousa, 4 erkeğin tecavüzüne uğradı.

Yaşadığı korkunç olayın ardından depresyona giren De Sousa, yemek yeme alışkanlığında kontrolü kaybetti.

De Sousa, yemek yiyerek intihar girişiminde bulundu.

"Tecavüzden sonra duygusal destek için yemeğe yöneldim"

Duygusal destek için yemeğe yöneldiğini ifade eden De Sousa, "Tecavüzden sonra duygusal destek için yemeğe yöneldim, çünkü aynı zamanda tecavüze uğradım, evsiz kaldım ve çocuklarım benden alındı." dedi.

"Her zaman görünüşümden dolayı tecavüze uğradığımı ve benim hatam olduğunu düşündüm"

De Sousa sözlerine şöyle devam etti:

"Destek için yemeğe döndüm, çünkü bunu bir intihar biçimi olarak maskeleyebilirdim. Ne kadar çok yersem o kadar şişmanlardım, aynada bana bakan kadını daha fazla tanıyamadım. Bundan memnundum çünkü her zaman görünüşten dolayı tecavüze uğradığımı düşündüm, bunun benim hatam olduğunu düşündüm.

"Bugün daha iyi bir insanım"

Artık travma ve korkunun her hareketimi kontrol etmesine izin vermiyorum, geçmişimden çabalıyorum. Travma deneyimimden başarı görüyorum. Bugün daha iyi bir insanım."

Mide tüpü taktırdı, zayıflamaya başladı

Yaşadıklarının ardından hayatını değiştirmeye karar veren De Sousa, mide tüpü taktırmaya karar verdi.

Son olarak zayıflamaya başlayan De Sousa, yaşadığı travmadan kurtulup eski hayatına dönmeyi planladığını söyledi.