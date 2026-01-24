İngiltere'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri kadınlara saldırdı

- İngiltere'de YPG/SDG destekçileri Londra'da terör eylemleri gerçekleştirdi.
- Yürüyüş sırasında iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulundular.
- Polis müdahalesiyle taraflar ayrıldı ve gösteri sona erdi.
Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'de güç kaybetmesinin ardından birçok Avrupa ülkesinde ortalık karıştı..
Avrupa terör örgütünün gerçek yüzüyle tanışırken, Suriye'deki gelişmeleri bahane eden terör örgütü yandaşları İngiltere'de de taşkınlık çıkardı..
YPG/SDG yandaşları, düzenlediği gösterilerde provokatif eylemlere imza atarken bu kez Trafalgar Meydanı'nda toplandı.
Buradaki eylemin ardından terör örgütü yandaşları, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişine doğru yürüyüşe geçti.
KADINLARA SALDIRDILAR, POLİS AYIRDI
Bu sırada bir grup terör örgütü yandaşı, bazı vatandaşlara saldırdı.
Terör örgütü yandaşları, iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunurken tarafları polis ayırdı.
Terör örgütü YPG yandaşlarının eylemi, Downing Sokağı girişinde sloganların atılmasıyla sona erdi.