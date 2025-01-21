İngiltere'de TikTok fenomeni, eşine dehşeti yaşattı: Önce boğdu sonra üzerine benzin döküp yaktı

Haber Merkezi

İngiltere'de korkunç bir olay yaşandı.

TikTok fenomeni olan Hollie Hanson'ın, 4 yıl önce evlendiği Lauren Hanson’a yaptıkları adeta kan dondurdu.

TikTok'ta 25 binden fazla takipçisi bulunan fenomenin, eşini iki dakika boyunca boğduğu anlar ortaya çıktı.

EŞİNİN BACAĞINI KESTİ: ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP YAKTI

Bunun yanı sıra Hanson, genç kadının telefonunu kullanmasını, sevdikleriyle görüşmesini engelledi ve ortak banka hesaplarını kontrol altına aldı.

Eşine sistematik olarak şiddet uyguladığı aktarılan fenomen, genç kadına alkol şişesiyle saldırdı ve bayılınca bacağını kesti.

4 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hanson ayrıca partnerinin üzerine benzin döküp, sigara yaktı. Bu sırada genç kadının vücudunda yanıklar oluştu ve giysileri alev aldı.

İngiliz basınından BBC'nin aktardığına göre Hollie Hanson isimli şahıs, suçlarını itiraf ettikten sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"BENİ MAHVETTİ"

Mahkemede ifade veren mağdur Lauren, "Hayatımda asla geçmeyecek bir iz bıraktı. Beni bir insan olarak mahvetti. Savunmasız ve kırgın bir insanım ve bu Hollie Hanson'dan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Sonunda sevgilisinin kendisini hiç sevmediğini anladığını söyleyen genç kadın, "Hollie Hanson benim tacizcim. Bana çektirdiği acının üstesinden asla gelemeyeceğim. Umarım onu ​​bir daha asla görmem." ifadelerini kullandı.