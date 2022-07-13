Petrol
99.41
-0.08%
Euro
17.4934
0.60%
Dolar
17.378
0.37%
Altın
963.29
0.37%
Borsa
2434
0.00%
Bitcoin
343.445
-2.60%
BTXN Coin
7.29
1.10%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    İngiltere'de uçak bileti satışına sınırlama getirildi

    Yaşanan yoğunlukla başa çıkamayan Heathrow, çareyi yolcu sayısını azaltmakta buldu. IATA, alınan karara tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de uçak bileti satışına sınırlama getirildi

    İngiltere'de havalimanlarında oluşan kaos görüntülerine çözüm aranıyor.

    Biriken bagajlarla gündeme gelen ülkenin en yoğun havalimanı Heathrow'da radikal bir karara imza atılarak, ilk kez yolcu sayısına günlük sınırlama getirildi.

    Bilet satışlarıyla ilgili karar

    Hava yolu firmalarından, yaz mevsiminde düzenleyecekleri seyahatlerin daha fazla kesintiye uğramasını önlemek için önümüzdeki iki ay boyunca bilet satışını durdurmaları istendi.

    Karara göre, 11 Eylül'e kadar Heathrow'dan günlük yapılacak kalkışlarda 100 binden fazla yolcu uçamayacak.

    Uzun süreli beklemeler ve uçuş iptalleri uyarısı

    Aksi halde yolcuların daha uzun beklemeler ve son dakika iptalleriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

    Financial Times'ın aktardığına göre, koronavirüs salgınından bir gün önce 125 bin giden yolcuyu ağırlayan havalimanı, personel sıkıntısından etkileniyor.

    "Yaz biletleri satışını durdurmalarını istiyoruz"

    Heathrow Havalimanı İcra Kurulu Başkanı John Holland-Kaye, "Yolcular üzerindeki etkiyi sınırlamak için hava yolu ortaklarımızdan yaz biletleri satışını durdurmalarını istiyoruz." dedi.

    İngiltere de uçak bileti satışına sınırlama getirildi #1

    IATA: Karar gülünç

    British Airways'in eski lideri ve şu anda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Başkanı olan Willie Walsh, hava yollarına bilet satışını durdurmalarını söylemenin “gülünç” olduğunu kaydetti.

    Walsh, "Hava yolları, Heathrow'un öngördüğünden daha güçlü trafik tahmin ediyor. Kesinlikle yanlış anladılar." diye konuştu.

    Yüzlerce uçuş iptal edilecek

    Heathrow'un bu yaza ilişkin programına göre günde ortalama 104 bin giden yolcu var. Bu da alınan son karar doğrultusunda yüzlerce uçuşun iptal edileceği anlamına geliyor.

    Heathrow Havalimanı'nda bagajlar birikti ViDEO

    İngiltere de uçak bileti satışına sınırlama getirildi #2

    İngiltere de uçak bileti satışına sınırlama getirildi #3

    İngiltere de uçak bileti satışına sınırlama getirildi #4

    İngiltere de uçak bileti satışına sınırlama getirildi #5


    İlginizi Çekebilir

    Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindirdi, hızdan durduruldu
    Dünya

    Hindistan'da 3 kişilik araca 27 kişi bindirdi, hızdan durduruldu

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Tahıl koridoru görüşmesi yarın İstanbul'da yapılacak
    Gündem

    Tahıl koridoru görüşmesi yarın İstanbul'da yapılacak

    Görüş Bildir