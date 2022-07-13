İngiltere'de uçak bileti satışına sınırlama getirildi

Yaşanan yoğunlukla başa çıkamayan Heathrow, çareyi yolcu sayısını azaltmakta buldu. IATA, alınan karara tepki gösterdi.

İngiltere'de havalimanlarında oluşan kaos görüntülerine çözüm aranıyor.

Biriken bagajlarla gündeme gelen ülkenin en yoğun havalimanı Heathrow'da radikal bir karara imza atılarak, ilk kez yolcu sayısına günlük sınırlama getirildi.

Bilet satışlarıyla ilgili karar

Hava yolu firmalarından, yaz mevsiminde düzenleyecekleri seyahatlerin daha fazla kesintiye uğramasını önlemek için önümüzdeki iki ay boyunca bilet satışını durdurmaları istendi.

Karara göre, 11 Eylül'e kadar Heathrow'dan günlük yapılacak kalkışlarda 100 binden fazla yolcu uçamayacak.

Uzun süreli beklemeler ve uçuş iptalleri uyarısı

Aksi halde yolcuların daha uzun beklemeler ve son dakika iptalleriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Financial Times'ın aktardığına göre, koronavirüs salgınından bir gün önce 125 bin giden yolcuyu ağırlayan havalimanı, personel sıkıntısından etkileniyor.

"Yaz biletleri satışını durdurmalarını istiyoruz"

Heathrow Havalimanı İcra Kurulu Başkanı John Holland-Kaye, "Yolcular üzerindeki etkiyi sınırlamak için hava yolu ortaklarımızdan yaz biletleri satışını durdurmalarını istiyoruz." dedi.

IATA: Karar gülünç

British Airways'in eski lideri ve şu anda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Başkanı olan Willie Walsh, hava yollarına bilet satışını durdurmalarını söylemenin “gülünç” olduğunu kaydetti.

Walsh, "Hava yolları, Heathrow'un öngördüğünden daha güçlü trafik tahmin ediyor. Kesinlikle yanlış anladılar." diye konuştu.

Yüzlerce uçuş iptal edilecek

Heathrow'un bu yaza ilişkin programına göre günde ortalama 104 bin giden yolcu var. Bu da alınan son karar doğrultusunda yüzlerce uçuşun iptal edileceği anlamına geliyor.

Heathrow Havalimanı'nda bagajlar birikti ViDEO