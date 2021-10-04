İngiltere'de yakıt tedariki sorununa karşı askerler devrede

İngiliz askerler, kıtlığın yaşandığı akaryakıt istasyonlarına benzin ve dizel sevkiyatı yapacak.

Yakıt tedariki sıkıntısının yaşandığı İngiltere'de askerler devreye alındı.

Askeri tanker sürücüleri, bu sabahtan itibaren ağır vasıta araçlarla akaryakıt istasyonlarına benzin ve dizel tedarik etmek için yollara çıkacak.

200 ASKER GÖREVDE

Bu kapsamda yarısı şoför olan yaklaşık 200 askeri personel görevlendirildi.

ITV kanalının haberine göre, geçen haftanın başından beri beklemede olan birlikler, başkent Londra'da ve ülkenin güney doğusunda yoğunlaşacak.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNE TEPKİ: GEÇ KALDILAR

İngiliz hükümeti, ülkede kaosa neden olan durum karşısında askerleri görevlendirmede geç kaldığı konusunda eleştiriliyor.

Bağımsız perakendecileri temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), ordunun konuşlandırılmasını memnuniyetle karşıladı.

AKARYAKIT KRİZİ

PRA başkanı Brian Madderson, krizin İskoçya ve Midlands'da "neredeyse sona erdiğini" söyledi.

Bir hükümet sözcüsü, yakıt kıtlığının hafiflediğine ilişkin ısrarlara rağmen, birliklerin önce kıtlığın en kötü olduğu güneydoğu İngiltere'ye konuşlandırılacağını kaydetti.

İngiltere'de akaryakıt kuyruğu ViDEO