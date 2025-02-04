İngiltere'de yapay zeka kullanan çocuk istismarcılarına hapis cezası

AA

İngiltere'de, yapay zeka kullanılarak üretilen çocuk istismarı görüntülerini bulunduran, üreten, yayan ve bu tür yapay zeka araçları ile kullanım kılavuzlarını bulunduranlara hapis cezası öngören düzenleme hazırlandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gelişen yapay zekanın aynı zamanda istismarcılar tarafından da kullanıldığına işaret edildi.

Bu nedenle yapay zeka kullanılarak işlenen cinsel istismar suçlarına ilişkin bir düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, çocukların bu tür saldırılardan korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

"ÇOCUKLARIN SESLERİ DAHİ İĞRENÇ MATERYALLER KULLANILIYOR"

Açıklamada, yapay zeka kullanılarak insanların yüzlerinin ve seslerinin var olan istismar görüntülerine ya da istismar hedefiyle oluşturulan tehdit materyallerine yerleştirildiği hatırlatılarak, "Çocukların sesleri dahi iğrenç materyallerde kullanılıyor, istismar kurbanları tekrar tekrar istismar ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Çocukları tehdit etmek için materyal üretiminde kullanılan yapay zeka araçları sayesinde suçluların kimliklerini de gizleyebildiği vurgulanan açıklamada, bu yollarla işlenen suçlara hapis cezası verileceği bildirildi.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEK

Açıklamaya göre, çocuğa karşı cinsel istismar materyali üreten yapay zeka araçlarını bulunduran, materyal üreten ve yayanlar 5 yıla kadar hapis cezası alacak.

Bu araçları kullanmaya yönelik üretilen kullanım kılavuzlarını bulunduranlar ise 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

İngiltere'nin bu tür cezaları düzenleyen ilk ülke olduğu aktarılan açıklamaya göre, çocuk istismarı içerikleri bulunduran internet sitelerini kuran ve yöneten kişiler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Sınır muhafızlarına ise şüphe halinde gümrüklerde kişilerin elektronik cihazlarını arama yetkisi verilecek.

Düzenlemeler, polislik ve suçlara yönelik yasa tasarısının bir parçası olarak meclise sunulacak.

ÜLKEDE YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLEN İSTİSMAR MATERYALLERİ YÜZDE 380 ARTTI

Açıklamada, çocuğa karşı cinsel istismar materyalleri bulunan dark web sitelerine karşı atılan adımlara ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Buna göre geçen yıl çocuk istismarı içeriklerinin yer aldığı bir sitede 30 günde 3 bin 512 içerik paylaşıldığı belirtilirken bunun 2023 yılına göre yüzde 10'luk bir artışa işaret ettiği belirtildi.

İnternet İzleme Vakfı (IWF), yapay zeka araçları kullanılarak üretilen çocuk istismarı materyallerinde 2023 ile 2024 arasında yüzde 380'lik bir artışa işaret ederken bu içeriklerde gerçeklik algısının da yüksekliğine dikkati çekti.

Vakıf, incelediği 245 materyalden 193'ünün yapay zeka ortamında geliştirilmiş görüntüler ve fotoğraflar olduğunu açıklarken bunların İngiltere adliyelerinde gerçek görüntü muamelesine tabi tutulduğunu bildirdi.

"İSTİSMARCILAR KLAVYELERİNİN ARKASINA SAKLANIYORDU"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İçişleri Bakanı Yvette Cooper, çocukları korumak için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceklerini belirterek, "4 yeni ve güçlü adımla, teknolojinin geliştiği bir ortamda çocuklarımızı koruyacağız. Çocukları çevrim içi, çevrim dışı ve yeni gelişen alanlarda işlenecek suçlardan korumak, değişim planımızın bir parçası." ifadelerini kullandı.

Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle ise "Uzun zamandır istismarcılar klavyelerinin arkasına saklanıp, teknolojiyi manipüle ederken hukuk bunlara yetişemiyordu. Çocuklar, gençler ve aileler acı çekiyor ve istismarın etkilerini yaşıyordu." değerlendirmesini yaptı.

Kyle, yasal boşlukların yeni düzenlemeyle kapatılacağına ve istismar materyallerinin yayılmasının önüne geçeceğini de sözlerine ekledi.

IWF Başkanı Derek Ray-Hill ise açıklamasında, "İnternetteki istismar görüntülerinin mevcudiyeti daha fazla cinsel istismar suçlarına yol açıyor. İstismarcılar daha da cesaretlenirken çocuklar daha da korumasız hale geliyor. Yapay zekanın sömürülmesinin önüne geçmek için yapılacak çok şey var ancak bugün alınan bu kararları destekliyor ve hayati bir noktadan başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.