İngiltere'de yaşayan genç kadın, bir yılda 61 kilo verdi

128 kilodan 67 kiloya düşen Emily Parker, günde 10 bin adım atıp sebze ağırlıklı beslenme sonucu büyük değişim yaşadı.

İngiltere'de yaşayan ve ergenlik yıllarından itibaren aşırı kilolu olan 22 yaşındaki Emily Parker, 2 yaşındaki oğlunun doğumunun ardından 128 kiloya ulaştı.

Tatlı düşkünü olduğunu ve çikolataları çok sevdiğini belirten Emily Parker, bir süre sonra ise kilosundan şikayetçi olmaya başladı.

GÜNDE 10 BİN ADIM ATTI

Kilolarından kurtulmak isteyen genç kadın günde 10 bin adım atıp, 45 dakika da egzersiz yapmaya karar verdi.

Aynı zamanda bir spor uygulamasında kalorilerini hesapladı.

"EKMEĞİ VE ALKOLÜ KESTİM"

Parker sebze ağırlıklı beslendiğini belirterek, "Kilomun bu kadar çabuk düştüğüne gerçekten şaşırdım. Başlangıçta ekmeği ve alkolü kestim ve sadece porsiyon boyutlarımı ve kalori sayımı kontrol ediyordum" ifadelerini kullandı.

BİR YILDA 61 KİLO VERDİ

Yaklaşık 1 yıl içinde büyük bir değişim yaşayan Parker, bu sürecin sonunda 67 kiloya düştü.

"TUVALETE GİDERKEN BİLE ZORLANIYORDUM"

Bu sayede daha aktif hale geldiğini söyleyen Parker, "Daha önce gerçekten çok tembeldim, tuvalete gitmek için kendimi zorlamam gerekiyordu. Merdivenlerden yukarı koşarken ya da yürürken nefesim kesiliyordu." dedi.