İngiltere'deki anne, çocuklarına tecavüz eden eşini öldürdü

İki çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu söylenen eşine öfkelenen anne, şekerli kaynar suyla eşini öldürmesinin ardından yargılandı. Öfkeli anneye, müebbet hapis cezası verildi.

İngiltere Liverpool yakınlarındaki Neston'da yaşayan 59 yaşındaki Corinna Smith'in geçen yıl eşi Michael Baines'in çocuklarına tecavüz ettiğini öğrendi.

Smith'in kızı, Baines'in kendisini ve erkek kardeşine "uzun yıllar boyunca çocukken" tecavüzde bulunduğunu iddia etti.

Öfkeli anne, iki su ısıtıcısı suya üç torba şeker katarak, yatağında uyuyan 80 yaşındaki Michael Baines'in üzerine döktü.

ŞEKERLİ KAYNAR SU DÖKTÜĞÜ EŞİ ÖLDÜ

Vücudunun üçte birinden fazlası yanıklara maruz kalan Baines, ağır yaralarla tedavi altına alındı.

Olaydan beş hafta sonra tekrarlanan ameliyat ve deri naklinden sonra Baines hastanede öldü.

ŞEKER, SICAK SUYU DAHA ÖLDÜRÜCÜ YAPIYOR

Savcılar yerel bir mahkemeye şekerin "sıvıyı daha viskoz, daha kalın ve daha yapışkan hale getirdiğini, böylece cilt üzerinde kalmasını ve daha fazla hasara neden olduğunu" söyledi.

ANNEYE MÜEBBET

Eşini öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAPİSTE

Kardeş Craig'in 2007'de intihar ettiği ve bir saldırıdan hapse atıldığı belirlenirken, küçükken yaşadıklarını anlattığı da ortaya çıktı.

Raporlarda Craig'in saldırdığı adamın "kendisine cinsel olarak dokunan" bir "pedofil" olduğunu söylediği yer aldı.