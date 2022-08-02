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    İngiltere'deki British Airlines, kısa mesafeli uçuşları durdurdu

    British Airlines, bir hafta süreyle Londra’nın en büyük havalimanı olan Heathrow’dan kısa mesafeli uçuşlar için bilet satışının durdurulduğunu ifade eden açıklamada bulundu.
    • 02.08.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:10
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    İngiltere'deki British Airlines, kısa mesafeli uçuşları durdurdu

    Başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzerek birçok ülkenin havalimanlarında, seyahat talebi karşısında çalışan sayısının yetersiz kalması nedeniyle kriz ortamı yaşanmaya devam ediyor.

    Avrupa personel bulmakta güçlük çekerken havalimanlarında bavullar ortada kalıyor ve check-in kuyrukları uzayıp gidiyor.

    Kriz büyüyor

    100 binlerce vatandaşın mağdur edildiği havalimanlarındaki bu soruna Avrupa, hala kesin bir çözüm bulamazken İngiltere'de kriz gitgide büyüyor.

    Kısa mesafeli uçuşlar için bilet satışı durduruldu

    İngiliz hava yolu şirketi British Airlines'dan (BA) yapılan açıklamada, havalimanındaki yoğunluğun azaltılması, arz talep dengesinin yeniden sağlanması amacıyla 8 Ağustos’a kadar Heathrow’dan kısa mesafeli (İngiltere’nin diğer şehirlerine ya da Avrupa şehirlerine yapılan) uçuşlar için bilet satışının durdurulduğu ifade edildi.

    Yolcu sayısı sınırlandırılacak

    AA'nın haberine göre; Londra’nın en büyük havalimanı olan Heathrow, söz konusu kaos ortamının giderilmesi için günlük giden yolcu sayısını 11 Eylül’den itibaren 100 bin ile sınırlama kararı aldı.

    İngiltere deki British Airlines, kısa mesafeli uçuşları durdurdu #1

    İngiltere deki British Airlines, kısa mesafeli uçuşları durdurdu #2


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