İngiltere'deki yaşlı çift, aylar süren karantina sonrası birbirine kavuştu

İngiltere'de Baily Bakım evinde kalan yaşlı kadın, koronavirüs sebebiyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu.

İngiltere'de Nottinghamshire bölgesinde bulunan Mansfield kentindeki Baily Bakım Evi'nde kalan Mary, koronavirüs nedeniyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu.

AYLAR SONRAKİ BULUŞMALARI KAMERAYA YANSIDI

90'lı yaşlarda olduğu belirtilen çiftin aylar sonraki ilk buluşması kameralara yansıdı.

İngiltere'de koronavirüsün ayırdığı çift aylar sonra buluştu VİDEO

ÜLKEDE KISITLAMALAR ESNETİLDİ

İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren açık alanda ve evlerin bahçelerinde iki farklı hane halkından altı kişiye kadar buluşmalar ve açık havada tenis, golf, yüzme gibi sporlar serbest bırakıldı.