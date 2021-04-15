Euro
9.6828
0%
Dolar
8.0754
0.06%
Altın
458.04
1.71%
Borsa
1.41
0.07%
Bitcoin
507.182
-1.26%
EXEN Coin
27.65
0.18%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    İngiltere'deki yaşlı çift, aylar süren karantina sonrası birbirine kavuştu

    İngiltere'de Baily Bakım evinde kalan yaşlı kadın, koronavirüs sebebiyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 17:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'deki yaşlı çift, aylar süren karantina sonrası birbirine kavuştu

    İngiltere'de Nottinghamshire bölgesinde bulunan Mansfield kentindeki Baily Bakım Evi'nde kalan Mary, koronavirüs nedeniyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu.

    AYLAR SONRAKİ BULUŞMALARI KAMERAYA YANSIDI

    90'lı yaşlarda olduğu belirtilen çiftin aylar sonraki ilk buluşması kameralara yansıdı.

    İngiltere'de koronavirüsün ayırdığı çift aylar sonra buluştu VİDEO

    İngiltere deki yaşlı çift, aylar süren karantina sonrası birbirine kavuştu #1

    ÜLKEDE KISITLAMALAR ESNETİLDİ

    İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren açık alanda ve evlerin bahçelerinde iki farklı hane halkından altı kişiye kadar buluşmalar ve açık havada tenis, golf, yüzme gibi sporlar serbest bırakıldı.

    İngiltere deki yaşlı çift, aylar süren karantina sonrası birbirine kavuştu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir