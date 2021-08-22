İngiltere'den Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Türkiye'de Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yapıldığına ilişkin açıklamasını yalanlayarak "Kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek yönetimi ele geçirdi.

Taliban yönetiminde yaşamak isteyemeyen çoğu Afgan, ülkelerini terk etmeye başladı. Bunun üzerine diğer ülkeler, büyük bir göç akınıyla karşı karşıya.

Konuyla ilgili İngiltere'den bir açıklama geldi.

İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE AFGAN MÜLTECİLER İÇİN MERKEZ KURMA PLANI

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtti.

The Mail on Sunday gazetesinde bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, planın detaylarından bahsetmedi.

"HİÇBİR ÜLKE TAHLİYELERİNİ TAMAMLAYAMACAK"

Wallace ayrıca ABD'nin Afganistan'ı terk etmek için son tarihi olan 31 Ağustos'tan önce "hiçbir ülkenin tahliyelerini tamamlayamayacağını" ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması planının gerçeği yansıtmadığı belirtti.

"TALEP EDİLSE BİLE KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

"Böyle bir talep bize iletilse bile, kabul etmemiz mümkün değil" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Birleşik Krallık basınında yeralan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir."