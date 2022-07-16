İngiltere'den artan sıcaklıklara karşı kırmızı alarm

Avrupa'da sıcak hava dalgasının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'de, önümüzdeki hafta sıcaklıkların 40 dereceyi görebileceği tahmin ediliyor.

Dünya, iklim krizinin acı sonuçları ile karşı karşıya..

Dünya Meteoroloji Örgütü, Kuzey Afrika'dan gelen benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının Avrupa'da etkili olmaya başladığını duyurdu.

Avrupa'ya yayılan sıcak hava dalgası Portekiz, Fransa ve İspanya'da orman yangınlarını körüklemeye devam ediyor.

İngiltere ilk kez 'kırmızı alarm' yayınladı

Sıcak havadan en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'nin ise önümüzdeki hafta 40 dereceyi görebileceği düşünülüyor.

Hükümet, ilk kez 'kırmızı alarm' yayınladı.

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının 'sessiz bir katil' olduğuna dikkat çekerek insanları önlem almaya çağırıyor.

Uyarının 'ulusal bir acil durum' olduğu belirtildi

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Meteoroloji Ofisi'nin hava sıcaklıklarıyla ilgili verdiği uyarıyı "ulusal bir acil durum" olarak nitelendirdi.

Aşırı sıcak havanın sağlık ve sosyal bakım sistemini etkileyebileceğine dikkat çekilirken sıcak hava nedeniyle sadece risk gruplarında olan insanların değil, aynı zamanda sağlıklı insanların da hastalık ve hayati tehlike riskiyle karşılaşabileceği belirtildi.

2050 senaryosuyla benzerlik panik yarattı

İngiltere Meteoroloji Kurumu'ndaki (MET) meteorologlar, 2 yıl önce 2050 yılında hava sıcaklıklarının nasıl olacağına dair tahminlerini yayınlamıştı.

Önümüzdeki 30 yıl içerisinde beklenenlere dikkat çekmek için yapılan tahminlerin İngiltere'nin bu haftaki hava durumu ile benzerliği paniğe neden oldu.

MET'in kabus senaryosu olarak sunduğu varsayımsal hava durumunun beklenenden çok daha erken gerçekleşeceği düşünülüyor.

"İklim değişikliği artık bizimle"

Öte yandan, Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge yüksek sıcaklık uyarısını "potansiyel olarak çok ciddi bir durum" olarak nitelendirdi.

Madge, pazartesi ve salı günü sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının "tarihi" bir an olacağını söyledi. Madge ayrıca, "40 dereceye ulaşırsak bu iklim değişikliğinin artık bizimle olduğunu gösteriyor. Bu gibi durumlar, iklim değişikliği nedeniyle çok daha muhtemel hale geliyor" dedi.

Kırmızı alarm ne anlama geliyor

Kırmızı alarm, hayati tehlike bulunduğu ve günlük rutinlerin değişmesi gerektiği anlamına geliyor.

İngiltere'de bilinen en yüksek sıcaklık, 2019 yılında 38.7 derece ile Cambridge Botanik Bahçeleri'nde ölçülmüştü.

2050 senaryosu nedir

İngiltere Meteoroloji Ofisi, iki yıl önce 'fikir cimnastiği' olarak 2050 yılı için bir iklim senaryosu hazırlamıştı.

Senaryoya göre, ülkede yaşanılacak sıcaklık artışlarının 30 yıl sonra yaşanacağı belirtilmişti.