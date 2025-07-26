İngiltere'den Gazze'ye havadan yardım ulaştırma planı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumu sürerken İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Başbakan Starmer, Gazze'deki açlık ve çaresizliğe ait görüntülerin son derece dehşet verici olduğunu ve İngiliz halkının olup bitenlerden tiksindiğini bildirdi.

Başbakan Starmer, konuya ilişkin Daily Mirror gazetesine makale yazdı.

ÇOCUKLARIN SU ARARKEN İSRAİL GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Filistin halkına, çocuklara ve bebeklere insani yardımın engellenmesinin tamamen haksızca olduğunu vurgulayan Starmer, İsrailli esirlerin tutsaklığının devam etmesi ve İsrail'in Gazze'deki orantısız askeri tırmanışının da aynı şekilde haksız olduğunu kaydetti.

Starmer, Gazze'de yüzlerce sivilin yardım arayışı sırasında ve çocukların su ararken İsrail güçleri tarafından öldürüldüğüne dikkati çekerek, "Bu, bir insani felaket ve bu felaket şimdi sona ermeli." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN MİLYONLARCA STERLİN DEĞERİNDE YARDIM

Başbakan Starmer, ülkesinin Gazze'ye milyonlarca sterlin değerinde yardım gönderdiğini, bu yıl da 40 milyon sterlinlik ek insani yardım desteği sağlayacağını duyurduğunu ancak yardımların Gazze'ye ulaşamadığını ifade etti.

Bu nedenle, çalışmaları arttıracaklarını, acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan çocukları Gazze'den tahliye etmek için çabalarını hızlandıracaklarını vurgulayan Starmer, daha fazla Filistinli çocuğu uzman tıbbi tedavi için İngiltere'ye getireceklerini belirtti.

"İNGİLİZ YARDIMINI GAZZE'YE ULAŞTIRMAK İÇİN ÜRDÜNLÜ YETKİLİLERLE ACİLEN ÇALIŞIYORUZ"

İsrail'in, ülkelerin Gazze'ye havadan yardım yapmasına izin vereceği haberinin çok geç geldiğini ancak bu yolla yardım ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Starmer, şu ifadeleri kullandı: