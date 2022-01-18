İngiltere'den Ukrayna'ya antitank sevkiyatı

İngiltere'den uluslararası teknik yardım kapsamında gönderilen hafif antitank savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı.

Avrupa'Nin en önemli siyasi gündemi Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass krizi.

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesiyle bölgede tansiyon yükseldi.

Karşılıklı asker sevkiyatlarının yanında AB ülkelerinin Ukrayna'ya silah yardımları başladı.

ANTİTANK SİSTEMLERİ ULAŞTI

İngiltere'den uluslararası teknik yardım kapsamında gönderilen hafif antitank savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sözlerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, silahların yalnızca savunma amaçlı kullanılacağını ifade etti.

Açıklamada, İngiltere'den antitank savunma sistemlerinden oluşan uluslararası teknik yardımın Ukrayna'ya ulaştığı kaydedildi.

İNGİLİZ SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün Rus işgaline karşı Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı ve askeri eğitim vereceklerini söylemişti.

Wallace, "Ukrayna'ya hafif antitank savunma silah sistemleri tedarik etme kararı aldık. Az sayıda İngiliz personeli, İngiltere'ye dönmeden önce Orbital Operasyonu kapsamında kısa bir süre için erken aşama eğitimi verecek." değerlendirmelerinde bulunmuştu.