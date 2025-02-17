İngiltere'den Ukrayna'ya barış gücü askeri gönderme teklifi

AA

Avrupa'nın gündeminde Ukrayna-Rusya barışı var...

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu acil toplantı öncesi İngiliz Telegraph gazetesine makale yazdı.

Starmer, ilk kez açık şekilde İngiliz barış gücü askerlerini Ukrayna'ya konuşlandırmayı düşündüğünü belirtti.

"ASKERLERİMİZİ SAHAYA SÜRMEYE HAZIR VE İSTEKLİYİZ"

Başbakan Starmer, ülkesinin, Ukrayna barış sürecinde Avrupa ile ABD arasında "benzersiz köprü" rolü oynayabileceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

İngiltere, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlama çalışmalarında öncü rol oynamaya hazır. Bu, Ukrayna ordusuna verilen desteğin artırılmasını içeriyor. İngiltere, 2030'a kadar her yıl 3 milyar sterlinlik askeri yardım taahhüdünde bulundu. Ancak bu, gerekirse kendi askerlerimizi sahaya sürmeye hazır ve istekli olmamız anlamına da geliyor. Bunu hafife almıyorum. İngiliz askerlerini tehlikeye atma sorumluluğunu derinden hissediyorum.

Starmer, Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasının, Avrupa'nın ve İngiltere'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Savaş sona erdiğinde, bu yalnızca Putin'in tekrar saldırması için geçici duraklama olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki kritik günlerin Avrupa kıtasının gelecekteki güvenliğini belirleyeceğini kaydeden Starmer, Paris'teki toplantıda da "barışın ancak güçle sağlanabileceğini, ancak zayıflığın da savaşa yol açabileceğini" dile getireceğini aktardı.

"UKRAYNA MASADA OLMALI"

Keir Starmer, Kiev'in görüşmelerden dışlanmasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu durumu, ABD'nin Afgan hükümetini devre dışı bırakarak Taliban ile müzakere yapmasına benzetti.

İngiltere Başbakanı Starmer, "Barış, her bedel karşılığında sağlanamaz. Ukrayna müzakerelerde masada olmalı. Aksi takdirde Putin'in Ukrayna'yı gerçek devlet olarak görmediği yönündeki pozisyonunu kabul etmiş oluruz." ifadesine yer verdi.

TRUMP GÖRÜŞMENİN YAKINDA OLACAĞINI SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak istediklerini vurgulamıştı.

Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, Amerikan ve Rus heyetlerinin Suudi Arabistan'da görüşeceklerini söylemişti.

CNN'e açıklama yapan, adı açıklanmayan iki Amerikalı yetkili, Rus yetkililerle görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hazırlandığını aktarmıştı.