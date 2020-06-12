İngiltere'nin yolculara karantina kararı yargıya taşındı

Üç hava yolu şirketi, 14 günlük zorunlu uygulamanın ülke turizmi üzerinde yıkıcı etkisi olacağı konusunda uyardı.

İngiltere, Başbakan Boris Johnson hükümetinin karantina kararını tartışıyor.

Ülkenin üç büyük uluslararası hava yolu şirketi British Airways, Ryanair ve EasyJet, İngiliz hükümetinin yurt dışından gelen yolcuların iki hafta boyunca karantinada tutulması yönündeki uygulamasını yargıya taşıdı.

Söz konusu hava yolu şirketleri, Londra yönetiminin koronavirüs ile mücadele kapsamında 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelenlere 14 gün zorunlu karantina uygulamasının "İngiliz turizmi ve ekonomi üzerinde yıkıcı bir etkisi" olacağını ve binlerce işi yok edeceğini söylüyor.

14 GÜNLÜK ZORUNLU KARANTİNA KARARI YÜKSEK MAHKEME'DE

BBC'nin aktardığına göre, firmalar, karar için adli incelemenin yapılması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Seyahat edenler için uygulanması planlanan karantina kurallarının, koronavirüse yakalananlara uygulananlardan daha katı olduğu iddia ediliyor.

"BİLİMSEL KANITI YOK"

Yurt dışından gelenlere zorunlu karantina uygulamasının bilimsel bir kanıta dayanmadığını belirten hava yolu şirketleri, Fransa ve Almanya'dan haftalık taşıtların karantinadan muaf tutulmasına dikkat çekerek, insanların İngiltere'den daha düşük enfeksiyon oranlarına sahip ülkelere gidip gelmesini engellediğini belirtti.

KURALA UYMAYANLARA BİN STERLİN CEZA

İngiliz hükümetinin söz konusu düzenlemesine göre, İngiltere’ye gelecek yolcuların 2 hafta boyunca karantinada kalması gerekirken, bu kurala uymayanlara bin sterlin para cezası verilebiliyor.

Düzenlemeye göre İngiltere’ye gelecek olan yolcuların iki hafta boyunca hangi adreste karantinada kalacaklarını, telefon numaraları ile birlikte güvenlik güçlerine bildirmesi şartı da aranıyor.

İNGİLTERE'YE TURİST AKIŞI KESİLEBİLİR

Son dönemde ülkenin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri, bu uygulamanın turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısını yapmıştı.

İngiltere’nin en büyük havaalanı işletmecisi Swissport'un yöneticisi Jason Holt ise iki haftalık karantina uygulamasının turizm endüstrisine büyük darbe vuracağını söylemişti.