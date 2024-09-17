Irak Başbakanı es-Sudani'den Uluslarası koalisyon açıklaması ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ilişkin açıklamada bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani, ülkesinin savaş sürecinden istikrar sürecine geçtiğini bildirdi.

AA

Sudani'nin Amerikan Bloomberg televizyonu ile yaptığı röportaja yer veren Irak resmi haber ajansı INA, Sudani'nin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin yakında tamamlanacağını açıkladığını kaydetti.

Sudani, burada yaptığı açıklamada, Irak'taki koalisyon güçlerinin çekilmesi tartışmalarına değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİTİŞ TARİHİNİ YAKINDA DUYURACAĞIZ"

Konuşmasında Sudani, şu sözleri sarf etti:

Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programının bir parçasıdır.

Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun bitiş tarihini yakında duyuracağız.



Uluslararası koalisyonun varlık gerekçeleri bitti, 86 ülkenin (Irak'ta) varlığına gerek yok. Irak, savaş sürecinden istikrar aşamasına geçti.

"IRAK DÖNÜŞÜME UĞRADI"

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak için bir tehdit oluşturmadığını ifade eden Sudani, şu ifadelerde bulundu:

Bugün Irak, 2014'teki gibi değil. DEAŞ'ı, hem Irak halkının fedakarlıkları ve duruşu, hem de uluslararası toplum ve dostların desteğiyle yendik.



DEAŞ, devlete karşı bir tehdit oluşturmuyor. Irak dönüşüme uğradı.

DEAŞ'ın mağaralarda ve çöllerde saklanan bireyler olarak varlığı, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturacak düzeyde değil.

ABD İLE İLİŞKİLERE DAİR ÇARPICI DEĞERLENDİRME

Verdiği röportajda Sudani, ABD ile ilişkilerin ortak çıkar ve karşılıklı saygı temeline dayandığını söyledi.

Ayrıca, İran'ın da Irak'taki siyaseti desteklediğini ve DEAŞ'la savaşında Irak'a yardımcı olduğunu belirtti.

Devamında ise şu ifadelerde bulundu:

Irak, hem İran hem de ABD ile birçok alanda ikili ilişkilere sahip tek ülkedir.



Bu ilişki aracılığıyla iki ülke arasındaki görüşleri yakınlaştırmayı istiyoruz ve hedefliyoruz.

"CEYHAN LİMANI'NDA PETROL İHRACATI DURDU"

Sudani, Ceyhan boru hattı üzerinden yapılan Irak petrol sevkiyatının durdurulması konusuna ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararından sonra Ceyhan Limanı'ndan petrol ihracatı durdu.



Irak Federal Mahkemesi'nin, IKBY'nin petrol ve bütçe yasasıyla ilgili kanuni sorunlarıyla ilgili kararları var.

Bütçe yasası üretim maliyetinin varil başına 8 dolar olduğunu belirlerken, bölgedeki şirketlerin sözleşmeleriyle belirlenen petrol üretim maliyeti 26 doları buldu.

"IRAK'IN İKİ SEÇENEĞİ VAR"

Röportajın devamında şu sözler yer aldı:

Irak'ın iki seçeneği var; ya bölgeyle (IKBY) sözleşme yapan petrol şirketleriyle sözleşmeleri değiştirmek ya da bütçe yasasını değiştirmek.



Bölgesel yönetimle sözleşme yapan petrol şirketleri petrol üretim maliyetlerine ilişkin sözleşmelerde değişiklik yapmayı reddediyor.

Irak, Ceyhan Limanı'ndan petrol ihracatıyla ilgili sorunun çözümüne sıcak bakıyor ve yasal yollarla çözüme ulaşmak için bölgesel yönetim ve petrol şirketleriyle diyaloglar devam ediyor. Bu yıl içerisinde bir çözüme ulaşılacağını düşünüyorum.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)