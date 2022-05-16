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    Irak'ı kum fırtınası vurdu: Eğitime ara verildi

    Bağdat ve Necef'te meydana gelen kum fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi.
    • 16.05.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:19
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    Irak'ı kum fırtınası vurdu: Eğitime ara verildi

    Irak'ın iki büyük şehri Bağdat ve Necef’i vuran kum fırtınası halka zor anlar yaşattı.

    Sık sık meydana gelen kum fırtınası, dün akşam saatleri itibarıyla ülke genelinde etkisini gösterdi.

    Uçuşlar ertelendi, okullar tatil edildi

    Bölgede gökyüzünü sarıya çeviren dev fırtına, hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi. Kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alınırken, Irak Eğitim Bakanlığı Bağdat’ta okulların tatil edildiğini duyurdu.

    AA'nın haberine göre, Irak’ta geçtiğimiz nisan ayında 5 defa meydana gelen kum fırtınası nedeniyle, 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı ile Uluslararası Necef Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı.

    Irak'ta kum fırtınası

    Irak ı kum fırtınası vurdu: Eğitime ara verildi #1

    Irak ı kum fırtınası vurdu: Eğitime ara verildi #2

    Irak ı kum fırtınası vurdu: Eğitime ara verildi #3

    Irak ı kum fırtınası vurdu: Eğitime ara verildi #4

    Irak ı kum fırtınası vurdu: Eğitime ara verildi #5

    Irak ı kum fırtınası vurdu: Eğitime ara verildi #6


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