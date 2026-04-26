Irak'ın Kerkük kentinde tır otomobilleri biçti: 6 kişi can verdi

Irak'ın Irak’ın Kerkük kentindeki Süleymaniye kara yolu girişinde bir tır ile çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çarpışmanın etkisiyle olay yerinde yangın çıktığını belirten yetkililer, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

FECİ KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Yolda seyir halinde olan bir başka aracın kamerası tarafından kayda alınan görüntülerde, bir tırın hızla önüne kattığı araçları adeta kağıt gibi ezdiği görüldü.