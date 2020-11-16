Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, ele geçirilenler arasında tanksavar silahları, piyade tüfeği ve el bombalarının bulunduğunu bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlar başarıyla devam ediyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine giriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, mağara ve sığınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda 2 AT-4 tanksavar silah, AK-47 piyade tüfeği, 6 el bombası, 8 EYP, mayın, 185 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 roket mühimmatı, 8 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 11 roket sevk fişeği ve 4 roket başlığı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.