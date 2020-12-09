Irak'ın Süleymaniye kentinde hükümet karşıtı gösteri

Maaş konusundaki sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde tansiyon yükseldi. Açılan ateş sonucu 5 kişi öldü. Irak Cumhurbaşkanı, "Şiddet çözüm değil, maaşlar ödensin" çağrısı yaptı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler, olayları beraberinde getirdi.

Protestocular, Seyitsadık ilçesindeki bazı siyasi parti binaları ve resmi daireleri ateşe verdi.

PARTİ BİNALARI ATEŞE VERİLDİ

İlçedeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisi'ne (Yekgirtu) ait parti binaları zarar gördü, binaların bir kısmı yakıldı.

5 ÖLÜ, 17 YARALI

Mesut Barzani liderliğindeki KDP'ye ait binaya girmeye çalışan protestoculara ateş açılırken, çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Ölenler arasında bir çocuk ve bir Peşmerge bulunuyor.

KDP Pencivin Sorumlusu Besam Ali, saldırıda 2 Peşmerge'nin de yaralandığını bildirdi. Ali, Diyala'nın Hanekin ilçesi sınırlarında yer alan bir KDP binasının daha yakıldığını dile getirdi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi ViDEO

"SALDIRGANLAR PKK'LI TERÖRİSTLER"

Süleymaniye'nin Piremegrun kasabasında da KDP mensuplarıyla göstericiler arasında çatışmaların devam ettiği belirtildi. Pencivin'deki KDP yetkililerinden Bekir Abdullah ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırganların PKK'lı teröristler olduğunu söyledi.

SÜLEYMANİYE'DE YÜKSEK GERİLİM

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) makamları tarafından söz konusu saldırının bilançosu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, başta Piremegrun olmak üzere Süleymaniye ve Halepçe vilayetinde gerginlik devam ediyor.

BARZANİ'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye kentinde devam eden gösterilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Barışçıl protestoları yasal bir hak olarak değerlendiren Barzani, protestolar sırasında parti binaları ile kamu ve özel mülklere saldıran göstericilerin yargılanacağı uyarısında bulundu.

Barzani, IKBY yönetiminin vatandaşların zorlu yaşam koşullarının farkında olduğunu kaydetti.

"ŞİDDET KULLANIMI ÇÖZÜM DEĞİL"

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Süleymaniye’de devam eden gösterileri yakından izlediklerini belirterek, güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanımının çözüm getirmeyeceği uyarısında bulundu.

Salih, memur maaşlarının ödenmemesi nedeniyle Süleymaniye’de düzenlenen gösterilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"MAAŞ SORUNLARINA KÖKLÜ ÇÖZÜMLER SUNULMALI"

Cumhurbaşkanı Salih açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Süleymaniye’de günlerdir devam eden halk gösterileri ve buna eşlik eden şiddet olaylarını önemle takip ediyoruz. Barışçıl gösteriler anayasal haktır, herkesin buna saygı duyması lazım. Vatandaşların da özellikle geçim, kamu hizmeti yetersizliği ve maaş sıkıntısı gibi meşru haklarını talep etmek için gösteri yapma hakkı bulunuyor. İlgili makamlar hızlı adımlarla bu talepleri yerine getirmeli ve geçim sıkıntısıyla maaş sorunlarına köklü çözümler sunmalı.

"YAĞMA VE YOLSUZLUKLAR DURMALI"

Kamu mallarının ihlaliyle yağma, idari ve mali yolsuzluklar bir an evvel durmalı. Vatandaşların meşru taleplerine karşı şiddetin kullanılması çözüm olmayacak. Güvenlik güçleri şiddet kullanmamalı ve basın mensuplarının müdahale edilmeden özgürce olayları aktarmasına izin verilmeli."

Göstericilere de güvenlik güçleriyle kamu mallarına saldırmama çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Salih, "Memur maaşları ve bütçe temini için söz konusu mali krizden kurtulmanın yolu IKBY’nin merkezi yönetimle kapsayıcı anlaşma yapması." değerlendirmesinde bulundu.

"GÖSTERİCİLERE KARŞI ZOR KULLANILMAMALI"

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Süleymaniye kentinde memur maaş ödemelerinin gecikmesini protesto eden göstericilere karşı güvenlik güçlerinin şiddete başvurmaması gerektiğini söyledi.

İfade özgürlüğü ve barışçıl gösterilerin anayasal hak olduğunu ve buna herkesin saygı duyması gerektiğini belirten Salihi, "Süleymaniye'de göstericilere karşı şiddet uygulanmamalı, zor kullanılmamalı. Göstericilerin can güvenliklerinin korunması gerekir." dedi.

"GÖZALTINDAKİLER SERBEST BIRAKILMALI, MAAŞLAR ÖDENMELİ"

Herkesin sağduyulu hareket etmesinin önemini vurgulayan Salihi, kentteki özel ve kamu binaların korunmasının vatandaşlık görevi olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Başkanı olan Salihi, gözaltına alınan barışçıl göstericilerin serbest bırakılmasını, bölgedeki işsizlik sorununa çözüm getirilmesini ve geciken memur maaşlarının ödenmesini istedi.

24 SAATLİK SEYAHAT YASAĞI

Süleymaniye Güvenlik Kurulu, Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerinde kent merkezi ile ilçe ve kasabalar arasında 24 saatlik seyahat yasağı getirildiğini duyurdu. Yasak, dün gece yürürlüğe girdi.

BM'DEN KINAMA

Öte yandan Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Süleymaniye'deki protestolara ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Süleymaniye'deki şiddet olaylarını kınayan UNAMI, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine de ifade ve eylem özgürlüğünü koruması çağrısında bulundu.