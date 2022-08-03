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    Irak'ta aşırı sıcaklar resmi tatili beraberinde getirdi

    Irak’ta beklenen aşırı sıcak hava nedeniyle yarın için bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi.
    • 03.08.2022 - 20:31
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    Irak'ta aşırı sıcaklar resmi tatili beraberinde getirdi

    Dünya genelinde sıcak hava dalgası etkili oluyor.

    Avrupa'nın boğuştuğu bunaltıcı sıcaklar şimdi de Orta Doğu'da etkisini artırıyor.

    Sıcaklık 50 dereceye çıkacak

    İHA'nın haberine göre Irak’ın güneyinde yarın hava sıcaklıklarının 50 dereceye yükselmesi beklenirken yönetim önlemini erkenden aldı.

    Bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi

    Ülkede beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Babil, Diyala, Necef, Divaniye, Vasıt ve Basra kentlerinde resmi tatil ilan edildi.

    Ülkedeki diğer kentler için de tatil kararı alınması bekleniyor.

    Irak ta aşırı sıcaklar resmi tatili beraberinde getirdi #1

    Elektrik kullanımında tasarruf çağrısı

    Alınan tatil kararının kamu ve güvenlik kurumlarını içermediği açıklanırken, Irak Elektrik Bakanlığı ülkede elektrik kesintisi yaşanmaması için vatandaşları tasarruflu olmaya çağırdı.

    Irak ta aşırı sıcaklar resmi tatili beraberinde getirdi #2

    Irak ta aşırı sıcaklar resmi tatili beraberinde getirdi #3


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