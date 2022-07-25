Petrol
101.11
0.92%
Euro
18.2611
0.33%
Dolar
17.8279
0.31%
Altın
989.66
0.67%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.709
-3.21%
BTXN Coin
10.10
-5.51%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Irak'ta DEAŞ saldırı düzenledi: 3 ölü, 9 yaralı

    Terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırı sonucu 3 kişi ölürken, 9 kişi ise yaralandı. Saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
    • 25.07.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ta DEAŞ saldırı düzenledi: 3 ölü, 9 yaralı

    Terör örgütü DEAŞ, hain saldırılarına devam ediyor.

    Irak'ın Diyala ve Selahaddin şehirlerine DEAŞ tarafından 2 ayrı saldırı düzenlendi.

    314. Tugay'a yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

    Toplam 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

    Öte yandan El Seyit köyüne de düzenlenen saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

    Yapılan silahlı saldırılada toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

    Geniş çaplı operasyon başlatıldı

    İHA'nın aktarımına göte; yetkililer, DEAŞ terör örgütünün saldırısında otomatik silahların kullanıldığını belirtti.

    Saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

    Irak ta DEAŞ saldırı düzenledi: 3 ölü, 9 yaralı #1


    İlginizi Çekebilir

    Yaz aylarında gıda zehirlenmesinin en yaygın 3 nedeni
    Sağlık

    Yaz aylarında gıda zehirlenmesinin en yaygın 3 nedeni

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!
    Tesla

    Araba şirketinin hissesi günlük 300$ kazandırıyor!

    Kağıthane’de sevgililere silahlı saldırı
    3. Sayfa

    Kağıthane’de sevgililere silahlı saldırı

    Görüş Bildir