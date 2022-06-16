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    Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4 terörist öldürüldü

    Irak güvenlik güçlerinin DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği operasyonlar sürüyor. Üç ayrı kentteki operasyonlar ile birlikte 4 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • 16.06.2022 - 04:19
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 04:25
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    Irak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 4 terörist öldürüldü

    Irak'ta DEAŞ terör örgütünün etkisini kırmak üzere yapılan operasyonlara devam ediliyor.

    4 terörist öldürüldü

    Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde saldırılarını artıran terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kerkük, Musul ve Diyala kentlerinin kırsallarında başlatılan operasyonlarda 4 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

    Kerkük'e bağlı Sergaran beldesi yakınlarında düzenlenen operasyonda 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Musul kentinin Mahmur Dağı yakınındaki operasyonda da 1 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

    Irak ta DEAŞ a yönelik operasyonlarda 4 terörist öldürüldü #1

    Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Açıklamada, operasyonlarda örgüte ait çok sayıda sığınağın imha edildiği, çok sayıda otomatik silah, gece görüşlü 4 dürbün, saldırılarda kullanılmaya hazır patlayıcı maddeler, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

    Diyala kenti kırsalında sahte kontrol noktası kuran teröristlere yönelik operasyonda 4 kişinin yakalandığı, ele geçirilen teröristler hakkında daha önce tutuklama kararı olduğu bildirildi.

    Irak ta DEAŞ a yönelik operasyonlarda 4 terörist öldürüldü #2

    Örgüt ile mücadele yıllardır sürüyor

    DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

    AA'nın haberine göre, eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

    Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.


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