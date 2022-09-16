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Irak'ta Erbain törenleri nedeniyle yoğunluk yaşandı

Irak'ta Erbain törenleri nedeniyle yoğunluk yaşandı

Yüz binlerce kişi, Kerbela kentinde bir araya geldi. Ziyaretçiler, mersiye ve ağıtlara eşlik etti.