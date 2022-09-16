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    Irak'ta Erbain törenleri nedeniyle yoğunluk yaşandı

    Yüz binlerce kişi, Kerbela kentinde bir araya geldi. Ziyaretçiler, mersiye ve ağıtlara eşlik etti.
    • 16.09.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 16:35
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    Irak'ta Erbain törenleri nedeniyle yoğunluk yaşandı

    "Erbain" etkinlikleri, Irak'ta Aşura Günü'nden 40 gün sonra düzenleniyor.

    Ülkede yüz binlerce kişi, söz konusu etkinlikte bir araya geldi.

    Hazreti Muhammed'in (s.a.v) torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilişinin 40'ıncı günü anıldı.

    Kerbela'da yoğunluk yaşandı

    Hz.Hüseyin ve kardeşi Hz. Abbas'ın türbelerinin bulunduğu Kerbela kentinde yoğunluk yaşandı.

    Hz.Hüseyin'in türbesini ziyaret edenler, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.

    Irak ta Erbain törenleri nedeniyle yoğunluk yaşandı #1

    Erbain törenleri

    Hazreti Muhammed'in (s.a.v) torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

    Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonra yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 16 Eylül'de gerçekleştirildi.

    AA'nın haberine göre, her yıl Erbain günlerinde milyonlarca İranlı yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki yas törenlerine katılıyor.

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