Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki bir halk pazarında patlama meydana geldi.

22 KİŞİ ÖLDÜ, 47 KİŞİ YARALANDI

Patlamada ilk belirlemelere göre, 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama sırasında, Kurban bayramı arifesi olması nedeniyle pazarın kalabalıktı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

TERÖR SALDIRISI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, patlamanın terör saldırı olduğu belirtildi.

Irak'ta halk pazarında patlama VİDEO