Irak'ta hüküm giyen 130 İranlının ülkesine iadesine ilişkin gelişme

AA

İran Adalet Bakan Yardımcısı Asker Celalyan, Irak'ta çeşitli suçlardan hüküm giyen 130 İranlının ülkeye iade edildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin detayları İran resmi haber ajansı IRNA paylaştı.

"130 İRANLI MAHKUM, MEHRAN SINIR KAPISI'NDAN ÜLKEYE GİRDİ"

Celalyan, şöyle dedi:

İran ile Irak arasındaki mahkum nakline ilişkin anlaşma çerçevesinde, Irak cezaevlerinde bulunan 130 İranlı mahkum, kalan cezalarını ikamet ettikleri yerlerdeki cezaevlerinde tamamlamak üzere Mehran Sınır Kapısı'ndan ülkeye girdi.

29 ÜLKE İLE ANLAŞMA

Mahkum nakline ilişkin 29 ülke ile anlaşma imzaladıklarını ve bunlardan 23'ünün halihazırda yürürlükte olduğunu kaydeden Celalyan, 21 Mart 2024'ten bu yana farklı ülkelerden yaklaşık 300 İranlı mahkumun ülkeye nakledildiği bilgisini paylaştı.