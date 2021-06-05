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    Irak’ta kamp yangınında bir göçmenin 118 bin doları kül oldu

    Irak'ta göçmen kampında çıkan yangında bir göçmene ait 118 bin dolar para yandı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 02:30
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 02:51
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    Irak’ta kamp yangınında bir göçmenin 118 bin doları kül oldu

    Irak’ın kuzeyinde yer alan Duhok kentinde bulunan ve 2014’ten bu yana Yezidi göçmenlerin kaldığı Şarya Kampı'nda yangın çıktı.

    Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespiti çalışmaları başlatıldı.

    BİN 400 GÖÇMEN EVSİZ KALDI

    Çalışmalar sırasında bir göçmene ait 50 bini dolar ve 100 milyonu Irak dinarı (68 bin 470 dolar) olmak üzere yaklaşık 118 bin dolar paranın yanarak kül olduğunun belirlendiği açıklandı.

    Şarya Kampı'nda çıkan yangında yaklaşık 400 çadır kül olurken, bin 400 göçmen evsiz kaldı.

    Irak’ta kamp yangınında bir göçmenin 118 bin doları kül oldu #1

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