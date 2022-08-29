Siyaset sahnesinden çekildiğini açıklayan Sadr sonrası ülkede tansiyon yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren Sadr destekçileri, hükümeti istifaya çağırdı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten çekilme kararı aldı.

Kararın ardından Sadr destekçileri arasında hareketlilik başladı.

Sadr yanlılarından hükümete protesto

Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge’de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdiler

Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırdı. Söz konusu grup, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini duyurmuştu.

Irak'ta Sadr yanlıları, Cumhurbaşkanlığı'na girdi ViDEO

"Siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum"

Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

Sokağa çıkma yasağı

Ülkede Sadr destekçilerinin eyleminden dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Bağdat'ta bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığını duyurdu.

Daha önce Meclis'i bastılar

AA'nın haberine göre, Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.